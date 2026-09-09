Робот-пылесос оставляет грязь после уборки: вот почему он пропускает некоторые места

Робот-пылесос может несколько раз проехать по комнате, но все равно оставить крошки под столом или полосу пыли возле мебели. И проблема не всегда заключается в мощности самого устройства.

В лаборатории издания Good Housekeeping роботизированные пылесосы тестируются в контролируемых условиях. В ходе почти 300 часов испытаний около 20 моделей специалисты собрали более 400 показателей, связанных с производительностью, навигацией и площадью уборки.

По результатам таких тестов пропущенные места чаще всего имеют вполне конкретные причины. Часть из них связана с самой системой навигации, другая – с настройками карты или препятствиями в комнате.

Почему робот-пылесос пропускает отдельные места?

Большое значение имеет система картографирования. Модели с LiDAR или 3D-распознаванием препятствий создают подробную карту помещения и отслеживают, где уже убрали.

Как подружиться с роботом-пылесосом / Фото unsplash

Благодаря этому робот может двигаться более последовательно, а пользователь – задавать отдельные комнаты или запретные зоны.

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Более простые модели двигаются хаотичнее: они меняют направление после столкновения с препятствиями. Такой робот в конечном итоге может пройти большую часть комнаты, но риск неравномерной уборки или пропущенных участков остается выше.

Проблемой могут стать и запретные зоны в приложении. Если после перестановки мебели они остались без изменений или занимают слишком большую площадь, робот может обходить часть комнаты, которая на самом деле уже доступна для уборки.

Еще одна причина – заряд аккумулятора. Роботы с функцией перезарядки и возобновления работы после подзарядки возвращаются примерно туда, где завершили уборку. Модели без этой функции после зарядки могут начать цикл заново, потому что часть помещения останется без внимания.

Что мешает роботу убирать всю комнату?

Даже современному роботу нужно свободное пространство. Во время тестирований для надежного передвижения большинству моделей требовалось примерно 38 сантиметров свободного прохода.

Обувь, провода, игрушки или плотно расставленная мебель могут заставить устройство обходить отдельные зоны. На навигацию иногда влияют и стеклянные двери, зеркала и другие поверхности, которые сильно отражают свет. Особенно это касается моделей, использующих LiDAR: отражения могут искажать показатели и заставлять робота менять маршрут. После значительной перестановки мебели карту в приложении следует обновить или создать заново.

Для участков, где грязь появляется постоянно, например под обеденным столом или у входа, можно использовать точечную или зональную уборку вместо запуска полного цикла.