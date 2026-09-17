Как подготовить сад и огород к зиме: 5 обязательных шагов

С наступлением холодов активный сезон в саду подходит к концу, поэтому наступает время подготовки сада к следующему сезону.

Есть несколько дел, которые стоит сделать заранее, чтобы весной растения лучше восстановились, а сад оставался ухоженным, пишет The Sun.

Как подготовить сад и огород к зиме?

Соберите дождевую воду

Осень – время частых осадков, поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы установить в саду бочку для сбора дождевой воды. Это обеспечит запас свежей дождевой воды, которую можно использовать для полива растений на улице или комнатных вазонов. Растения любят дождевую воду гораздо больше, чем водопроводную.



Воду полезно собирать в бочке / Фото Pexels

Заготовьте семена на следующий сезон

Осенью не обязательно покупать новые пакетики семян для тех же растений, которые уже росли в вашем саду. Часть семян можно собрать самостоятельно с цветочных головки.

С летних растений можно также взять черенки и использовать их для размножения. До начала следующего сезона собранные семена следует хранить в прохладном и сухом месте.

Позаботьтесь о теплолюбивых растениях

Не все растения способны пережить зиму под открытым небом. Некоторые из них перед наступлением холодов нужно выкопать и перенести в подходящее место.

Георгины – многолетние растения, но их клубни могут погибнуть, если оставить их в промерзшей почве. Именно поэтому перед зимой их рекомендуют выкопать и хранить в прохладном темном помещении.

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Защитите растения от слизней и улиток

Слизни и улитки осенью могут продолжать размножаться и питаться растениями. Особенно благоприятными для них являются влажные условия, поэтому осенью стоит позаботиться о защите сада.

Можно использовать специальную ловушку для слизней с приманкой из теста или чесночный спрей. Запах чеснока очень неприятен для вредителей.

Сделайте компост

Листья и другие органические отходы можно использовать для создания компоста. Для качественного компостирования рекомендуется соблюдать примерное соотношение: две части коричневых материалов (древесина или картон) на одну часть зеленых листьев. Для компостирования можно приобрести специальный контейнер.

Осенняя подготовка сада поможет не только сохранить растения до весны, но и облегчит работу на участке в следующем году. Сбор дождевой воды, заготовка семян, защита теплолюбивых растений от морозов, борьба с вредителями и правильное компостирование – это простые шаги, которые легко выполнить.