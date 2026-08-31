Не выбрасывайте: вот как починить протекающий садовый шланг

Протекающий шланг не только увеличивает расход воды, но и оставляет по всему двору, саду и огороду лужи грязи. При этом многие шланги начинают трескаться и прорываться всего через несколько лет эксплуатации.

Но если шланг начал протекать, это вовсе не значит, что от него нужно сразу же избавляться, ведь залатать его можно за считанные минуты, пишет Southern Living.

Как устранить негерметичное соединение шланга?

Много воды теряется в случае, если шланг неправильно подключен к крану. Иногда к этому приводят отсутствующая прокладка, недостаточная затяжка или изношенная резьба.

Сначала нужно полностью снять шланг с крана и посмотреть, есть ли внутри муфты резиновая прокладка. Именно она помогает герметизировать соединение, чтобы вода не вытекала. Если ее нет, эту недорогую деталь можно приобрести в садовом центре или хозяйственном магазине.

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Кроме того, резиновые прокладки нужно заменять, когда они становятся твердыми и начинают трескаться. После этого нужно проверить резьбу в муфте шланга и на кране. Иногда вода вытекает, когда муфта повреждена или изношена. Решить эту проблему поможет сантехническая лента. Тефлоновую ленту нужно обернуть вокруг резьбы на кране по часовой стрелке, а затем как можно плотнее прикрепить шланг.

Если резьба выглядит нормально, но закрутить шланг сложно, следует воспользоваться смазкой. Нанесите его или силиконовый спрей на резьбу крана, а затем очень плотно закрутите шланг. Однако будьте осторожны при использовании инструментов – чрезмерная затяжка шланга может привести к повреждению резьбы.



Шланги могут ломаться и рваться / Фото Pexels

Что делать, если в шланге появились дырки?

Иногда в шлангах появляются небольшие протечки, когда материал начинает портиться от мороза, солнца и жары. Но выбрасывать шланг в мусор не следует – дырки можно просто заклеить изоляционной лентой, водонепроницаемым силиконом или клейкой лентой.

Если отверстия сложно заметить, когда вода не течет, их следует отметить маркером. После этого вытрите воду и тщательно протрите область возле дыр. Подождите, пока шланг полностью высохнет, прежде чем наклеивать ленту.