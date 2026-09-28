Найдите в парке каштаны: из них начинают изготавливать экологический гель для стирки

Осенью каштаны буквально валяются под ногами. Обычно их собирают дети или просто оставляют в парке, даже не подозревая, что эти плоды можно использовать еще и в быту.

Например, из них можно легко приготовить домашнее средство для стирки, пишет Women&Home.

Основой рецепта являются только каштаны и горячая вода. По желанию в готовую жидкость можно добавить несколько капель эфирного масла, чтобы средство имело приятный аромат.

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Как приготовить средство для стирки из каштанов?

Для приготовления 1 литра домашнего средства понадобится примерно 10 спелых каштанов.

Собирать их можно во время обычной осенней прогулки. А если захочется сделать заготовки из каштанов заранее, их можно положить в пакет и хранить в морозильной камере.

Это удобно, поскольку готовое средство долго не хранится, поэтому его желательно использовать в течение нескольких недель. Замороженные каштаны можно доставать небольшими порциями и каждый раз готовить свежее средство.

Приготовить средство можно следующим образом:

Сначала снимите с них твердую внешнюю оболочку, а светлую внутреннюю часть нарежьте небольшими кусочками. Положите нарезанные каштаны в мерную емкость и залейте кипятком. Воды должно быть достаточно, чтобы она полностью покрывала кусочки. Оставьте смесь настаиваться примерно на 8 часов. Удобнее всего сделать это вечером и оставить каштаны на ночь. Утром процедите полученную жидкость и перелейте ее в бутылку. Кусочки каштанов, оставшиеся после первой фильтрации, снова залейте горячей водой. Когда смесь немного остынет, взбейте ее блендером – жидкость должна вспениться. Повторно процедите смесь и добавьте полученную жидкость к первой порции. Если хотите, чтобы средство было более ароматным, добавьте несколько капель эфирного масла.

Готовое средство можно сразу использовать для стирки. Налейте необходимую порцию в колпачок и вылейте ее в барабан стиральной машины.

Способ приготовления геля для стирки: смотрите видео

Как каштаны способны очистить одежду?

В составе каштанов содержатся сапонины – природные соединения, обладающие мыльными свойствами. Именно благодаря им при настаивании в воде образуется жидкость, которую можно использовать для очистки тканей.

Однако полностью заменять стиральный порошок таким домашним раствором не стоит. Каштановая жидкость подходит для легкой очистки и освежения вещей. Если же на одежде есть сложные или стойкие пятна, лучше выбирать средство, предназначенное именно для борьбы с такими загрязнениями.

Кроме того, сезон каштанов можно использовать не только для прогулок и сбора природных материалов для осенних поделок. Несколько плодов из парка, горячая вода и немного времени – и можно своими руками приготовить простое натуральное средство для стирки.