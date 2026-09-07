Половина стакана этого средства, и полотенца засияют белизной: вот с чем их стирать

Белые банные полотенца – это практически предмет первой необходимости в быту, но они пачкаются невероятно быстро. А за год использования и вовсе теряют белизну и становятся серыми. К счастью, вернуть им идеальный вид вполне реально –, и сделать это можно очень просто.

Полотенца специально изготавливают таким образом, чтобы они впитывали влагу. Вот только вместе с водой с тела они впитывают также жир, грязь, остатки моющего средства и даже минералы из жесткой воды, пишет Real Simple.

Как отбелить старые банные полотенца?

Иногда вернуть полотенцу прежний вид уже просто невозможно – и очень важно осознать этот момент, чтобы не тратить лишние усилия на действия, которые не принесут желаемого результата. Когда полотенце истончается, протирается, имеет дырки или перестает впитывать влагу, его лучше просто заменить.

Но если оно просто утратило белоснежный цвет – это не значит, что полотенцу уже конец. Если волокна по-прежнему прочные, а полотенце впитывает влагу, его еще можно довольно легко отбелить и вернуть ему пушистость. Рассказываем, как это сделать.

Предварительное замачивание с кислородным отбеливателем

Кислородный отбеливатель – это идеальное средство для банных полотенец. А предварительное замачивание с ним может творить настоящие чудеса с цветом ткани. Он может эффективно расщеплять пятна и скопления грязи, не повреждая при этом волокна. Все, что нужно сделать, – это наполнить ванну теплой водой и растворить в ней полстакана кислородного отбеливателя.

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Замочите полотенца на ночь, а затем постирайте их обычным способом.

Уксус и пищевая сода

Еще один фаворит для отбеливания полотенец – это простое домашнее средство, что осветляет ткань, удаляет остаточные загрязнения, а также предотвращает накопление моющих средств в волокнах.



Полотенца можно отбелить содой и уксусом / Фото Pexels

Уксус расщепляет остатки грязи и смягчает волокна, а сода помогает убрать запахи и мягко очистить ткань. Но полотенца нужно постирать дважды, используя средства по отдельности – иначе они нейтрализуют друг друга.

Сначала постирайте вещи с добавлением половины стакана соды, а после этого снова постирайте полотенца с половиной стакана дистиллированного уксуса. После этого, при желании, можно еще прополоскать их горячей водой, чтобы еще лучше растворить мыло и другие остатки в ткани.