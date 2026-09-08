Сканди-боб – главная прическа осени 2026 года: почему все хотят эту стрижку

Этой осенью одной из самых популярных причесок станет скандинавский боб, сочетающий в себе простую укладку, естественную текстуру и минималистичную эстетику.

Если стилизованные прически типа "боб" требуют укладки, то "сканди-боб" достаточно прост в уходе, пишет In Journal. Прическа по-прежнему выглядит аккуратно, но без излишней стилизации. Именно это делает стрижку одновременно простой и изысканной.

Что нужно знать о прическе "сканди-боб"?

Это аккуратно подстриженный прямой боб с минимальным количеством слоев. Длина стрижки должна достигать от линии челюсти до ключицы. Кончики могут быть немного объемными, чтобы прическа приобрела структурированный вид.

Текстурированный боб имеет много слоев, а вот именно непринужденность и чистые линии отличают скандинавский боб от других. И главное: волосы вовсе не обязательно должны быть уложены. Естественного блеска будет достаточно, чтобы они выглядели здоровыми.

Скандинавский боб способен визуально сделать волосы даже более пышными, поэтому идеально подойдет для женщин с тонкими волосами.

Кроме того, такая прическа прекрасно вписывается в разные стили. Сканди-боб удачно смотрится с белой рубашкой и базовыми брюками, а также без проблем сочетается с романтичными платьями или кожаными вещами.

В классическом варианте сканди-боб носят с пробором посередине. Для создания мягкого эффекта достаточно слегка завить кончики или сформировать нежные волны. Эта прическа также хорошо подходит для вьющихся или волнистых волос, так как вместо выпрямления акцент делается на естественной текстуре.

Подчеркнуть подвижность волос поможет легкий текстурирующий спрей. Крем или масло для волос помогут сухим волосам выглядеть блестящими и гладкими. Выпрямлять такие волосы не нужно, ведь тогда прическа потеряет свой естественный шарм.

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Сканди-боб появился в моде в конце лета, но имеет все шансы в новом осеннем сезоне стать любимой стрижкой многих женщин.