Можно ли сушить одежду на радиаторе: 90% делают банальную ошибку

Осенью и зимой большинство людей сушат одежду на радиаторе. В холодное время года солнце не способно быстро высушить одежду, поэтому именно батарея помогает ускорить этот процесс.

Однако, как оказывается, такая привычка может не только ускорить износ ткани, но и увеличить счета за отопление, пишет Deccoria.

Почему нельзя сушить одежду на радиаторе?

На самом деле мокрая одежда, положенная на радиаторы, препятствует потоку теплого воздуха. Это означает, что для обогрева комнаты потребуется больше времени и энергии. Более длительная работа батареи, соответственно, приводит к более высоким счетам за электроэнергию.

Кроме того, развешенная на радиаторе одежда повышает влажность, поэтому постоянная такая практика может привести к появлению плесени на стенах.

Сушка может повредить даже некоторые деликатные ткани. Шерстяные вещи могут изменить цвет или повредиться в тех местах, где соприкасались с горячей батареей.

Некоторые участки сохнут быстрее, чем остальная одежда, а длительное пребывание возле радиатора может привести к потере цвета. Натуральные шерстяные ткани все же лучше сушить на свежем воздухе или на специальной сушилке, чтобы сохранить внешний вид.



Вещи следует сушить на специальной сушилке / Фото Pexels

Длительный контакт с мокрой одеждой может привести к коррозии радиаторов. Если же он хоть немного поврежден, мокрая одежда еще быстрее приведет к тому, что ржавчина распространится гораздо сильнее.

Отметим, что сушка носков или белья не приведет к повреждению вещей или поверхности. Речь идет о теплых и больших тканях, на сушку которых требуется немало времени.

Как высушить белье осенью?

Специалисты советуют увеличить степень отжима в стиральной машине, чтобы во время вращения удалить как можно больше воды из вещей. Затем после стирки одежду рекомендуется встряхнуть, чтобы растянуть ткань и улучшить циркуляцию воздуха.

Для развешивания на сушилке подойдет теплая комната с хорошей циркуляцией воздуха. Лучше избегать спальни, чтобы свести к минимуму повышение влажности в помещении. Сушилку можно поставить рядом с радиатором и время от времени открывать окно, чтобы удалить лишнюю влагу из комнаты.

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Если нужно ускорить высыхание одежды, можно воспользоваться лайфхаком с сухим полотенцем. Нужно лишь разложить сверху влажную одежду, а затем свернуть полотенце в тугой рулон, плотно прижав. Вода с одежды впитается в полотенце, поэтому вещи высохнут немного быстрее. Такой метод можно применять, если нужно высушить отдельную одежду.