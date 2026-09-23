Как выбрать термобелье: полезные советы, которые пригодятся перед покупкой

Термобелье – это отличная одежда для холодной погоды. Оно отводит влагу от тела, помогает сохранять тепло и остается удобным при движении.

Выбирать термобелье следует с учетом физической активности, погоды и условий использования, пишет UNN.

Как работает термобелье?

Термобелье является базовым слоем в так называемой трехслойной системе одежды. Оно плотно прилегает к коже и образует тонкий воздушный слой, который способствует сохранению тепла.

Однако ее задача заключается не в том, чтобы согревать тело. Материал должен отводить пот и влагу от кожи к следующим слоям одежды, благодаря чему тело остается сухим.

Правильно подобранная модель не должна сковывать движения или ощущаться на теле. Ее используют в различных условиях – от обычных прогулок до занятий спортом и походов в горы.



Термобелье часто покупают в холодное время года / Фото Unsplash

Какие материалы используют для термобелья?

По составу термобелье можно разделить на три основные категории: шерстяное, синтетическое и комбинированное.

Шерстяное термобелье хорошо отводит влагу и сравнительно быстро высыхает. Также оно пропускает воздух и помогает сохранить тепло в холодную погоду. Такой вариант подходит для длительных путешествий и низких температур.

Синтетическое термобелье – один из самых распространенных вариантов. Среди преимуществ синтетики: минимальное впитывание влаги, быстрое высыхание, эластичность и более доступная цена. Подходит для занятий спортом, а также интенсивных физических нагрузок.

Также есть комбинированное термобелье, в котором сочетаются синтетика и натуральные волокна.

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Что обратить внимание при выборе термобелья?

Зональность

В качественных моделях могут использоваться различные виды плетения или сетчатые участки. Их размещают в зонах, где тело больше всего потеет, чтобы эффективнее отводить влагу.

Посадка

Термобелье должно облегать тело, но не сдавливать его. Оно не должно мешать движениям или создавать ощущение дискомфорта.

Швы

Для активного использования важно, чтобы швы были плоскими и не имели деталей, которые могут натирать кожу. Также стоит проверить, нет ли выступающих нитей.

Эластичность

Материал должен хорошо растягиваться во время движения и возвращаться в исходную форму.

Какое термобелье выбрать в зависимости от ситуации?

Для бега, лыж, фитнеса и других активных видов спорта можно рассматривать синтетические модели. Они хорошо подходят для ситуаций, когда человек активно двигается и потеет.

Если речь идет о холодной погоде, длительных поездках или невысокой физической активности, подходящим вариантом может стать мериносовая шерсть. Она помогает сохранить тепло и дольше остается свежей.

Для обычных прогулок и повседневной носки можно обратить внимание на комбинированные модели. Они сочетают в себе натуральные и синтетические волокна.