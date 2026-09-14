Ржавчина и белые пятна исчезнут с кранов навсегда: вот с чем их почистить

Уборка на кухне и в ванной – это практически бесконечный процесс, но есть несколько моментов, до которых не всегда доходят руки. И один из них – это очистка смесителей от ржавчины.

Хромированные смесители со временем теряют свой блеск и становятся тусклыми и пятнистыми, пишет Марта Стюарт. Но это лишь половина беды – ведь они также могут покрываться ржавчиной, от которой избавиться совсем не просто.

Как восстановить тусклый и пятнистый хром?

Первое, что советуют эксперты, – не спешить с агрессивной химией. Большинство повреждений часто возникает именно из-за чистки мощными средствами для сантехники и использования жестких губок.

Прежде чем приступать к чистке, протестируйте любой метод на небольшом и незаметном участке крана. Начните с теплой воды и небольшого количества средства для мытья посуды, а затем воспользуйтесь салфеткой из микрофибры. Это поможет определить, являются ли дефекты на хроме действительно ржавчиной, накоплением жесткой воды или просто обычной грязью.

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Поверхностные отложения, пятна от воды и даже легкую ржавчину обычно можно очистить без лишних проблем. Но если хром отслаивается, образует пузырьки или ржавчина проступает снизу, это означает, что металл и покрытие уже повреждены.



Краны нужно чистить очень осторожно / Фото Pexels

Вот с чем чистить различные виды загрязнений на кранах:

Пятна от воды и минеральных отложений – на кран нужно нанести небольшое количество разбавленного белого уксуса. Смойте средство чистой водой и протрите насухо.

– на кран нужно нанести небольшое количество разбавленного белого уксуса. Смойте средство чистой водой и протрите насухо. Небольшая поверхностная ржавчина – в идеале следует использовать средство для очистки ржавчины, что специально обозначено как безопасное для хрома. Не трите пятна, ведь коммерческий полироль может расщепить ржавчину, если только дать ему немного времени. Протрите участок чистой водой и высушите насухо. Но также можно воспользоваться небольшим скомканным кусочком алюминиевой фольги: он может отмыть разводы и пятна.

Как защитить хром от повреждений и царапин?

Хром изнашивается гораздо быстрее, чем хотелось бы, поэтому следует избегать использования на нем любых абразивных материалов. Стальная вата, жесткие губки для чистки, порошки могут быстро поцарапать поверхность смесителей. И только что покрытие поцарапается, вернуть ему прежний вид уже не удастся.

Главное правило очистки таких кранов – не тереть. Оставьте средство на несколько минут на кране, чтобы оно смогло справиться со сложными загрязнениями. Также избегайте использования отбеливателя, сильных кислот и особо агрессивных обезжиривателей.