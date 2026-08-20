Вот почему георгины не цветут в августе: дачники постоянно допускают эти 3 ошибки

Георгины – одни из лучших цветов для выращивания на клумбе. И хотя в августе эти растения обычно находятся в разгаре цветения, из-за сильной жары и недостаточного полива они порой могут прекратить образование новых бутонов.

Если вы заметили, что георгины перестали цвести в августе, это не значит, что пора сдаваться. До сентября ситуацию еще можно исправить, пишет Homes&Gardens.

Почему георгины не цветут в августе?

Одной из основных причин, по которой у георгин прекращается цветение, является неподходящая погода: если дождей мало, а жара сильная, растения будут испытывать стресс и не будут выпускать новые цветы. Но на цветение влияет и уход за цветами в течение сезона.

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Итак, одной из причин, почему вы до сих пор не увидели цветения, может быть недостаток необходимых для цветов питательных веществ.



Георгины нужно подкармливать / Фото Pexels

Интересно! Чтобы растения цвели активнее, дачники также советуют вовремя удалять отцветшие соцветия.

Но до окончания сезона цветения еще остается достаточно времени, поэтому ситуацию можно исправить. Вот три основные причины, почему цветение прекращается.

Стресс из-за жары

Тепловой стресс часто приводит к прекращению цветения – ведь оптимальная температура для этих растений составляет 16–27 градусов. Если в августе жарко, растения могут временно не цвести, но ситуация изменится, только что погода улучшится.

Главное – не забывать вовремя поливать георгины. В жару это рекомендуется делать 2–3 раза в неделю.

Недостаточное удаление отцветших цветов

Чтобы растения цвели дольше, отцветшие цветки нужно вовремя удалять. Если же их оставить, растение получает сигнал, что сезон цветения завершился, и тогда начинает замедлять образование новых бутонов.

Отцветшие цветки следует удалять еще до того, как на них сформируются семена. Делайте чистый срез под следующей парой листьев.

Недостаток питательных веществ

Дачники допускают две ошибки: они либо вообще не подкармливают георгины, либо используют в августе азотные удобрения. Последнее приведет к тому, что растение будет активно набирать зеленую массу, но снизит шансы на пышное цветение.

Цветки нужно подкармливать сильным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора ежемесячно с середины лета до начала осени.