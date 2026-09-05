Сделайте это с рождествеником уже в сентябре: иначе растение не зацветет

Сентябрь – это неожиданно важный месяц для развития рождественника. Именно сейчас он начинает реагировать на то, что световой день становится короче, а температура меняется.

Именно правильный уход в сентябре помогает рождественнику сформировать бутоны и начать пышно цвести уже поздней осенью. Чтобы подготовить суккулент к этому, необходимо обратить внимание сразу на несколько факторов, пишет Homes&Gardens.

Что нужно сделать с рождественником в сентябре?

Переставьте его в светлое место

Когда дни становятся короче, суккуленту нужно обеспечить достаточное количество рассеянного света. Лучшим выбором будет окно, что выходит на север или восток. А вот на южной или западной стороне растение следует защитить от света, который может быть слишком ярким.

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Температура

Прохлада рождественнику не страшна – наоборот, именно она помогает растению подготовиться к цветению. Растение не следует ставить возле батареек, но также и возле окон с сильными сквозняками, ведь резкие перепады температуры приведут к проблемам с формированием бутонов.

Чрезмерный полив

Перед поливом очень важно проверить верхний слой почвы – если уже 2–3 сантиметра земли сухие, растение уже можно снова поливать, дав лишней воде стечь. Но когда температура снижается, рождественнику также требуется меньше воды, поэтому следует ориентироваться не на график, а именно на состояние почвы.

Больше темноты

Для цветения рождественника в ноябре и декабре это ключевые факторы – цветку требуется 12–14 часов непрерывной темноты каждую ночь в течение нескольких недель. Если свет в комнате горит до позднего вечера, лучше переставить цветок туда, где ночью будет действительно темно. Учтите, что нарушить режим темноты для рождественника может даже искусственное освещение.