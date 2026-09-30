В октябре пауков станет гораздо больше: как их быстро прогнать из дома

Осенью пауков в домах становится гораздо больше. В сентябре их появление может быть связано с сезоном размножения, а в октябре они уже будут искать теплые места. Чаще всего их можно увидеть возле окон, на стенах, в ванных комнатах, подвалах и гаражах.

Пауки проникают в квартиры через открытые окна или двери, а также через небольшие щели, пишет Wprost Dom. Чаще всего они селятся в тихих уголках, где никто не сможет их потревожить.

Многие люди боятся пауков, однако эти животные играют важную роль в экосистеме. Они охотятся на мелких насекомых и членистоногих, обитающих рядом с людьми.

Однако их присутствие все равно вызывает у многих дискомфорт, поэтому можно прибегнуть к простому способу вывода их из помещения.

Как вывести пауков из дома?

Переместить паука на улицу можно довольно безопасным способом. Достаточно лишь накрыть его стаканом или банкой, а затем подсунуть под низ кусочек плотной бумаги и вынести из дома. Паутину тем временем следует собрать веником.

В сети есть много советов по использованию различных запахов, которых боятся пауки, но лучшее решение – не отпугивать, а перекрыть им путь в дом.



Осенью пауков становится все больше / Фото Pexels

Необходимо проверить состояние уплотнителей окон и дверей, а также щели и участки вокруг труб и других отверстий. При необходимости их следует герметизировать, чтобы свести к минимуму появление паукообразных в доме.

В октябре появление пауков может быть связано с их сезонной активностью, поэтому лучше всего просто физически ограничить им доступ в комнаты. Герметизация окон и дверей, а также установка москитных сеток способны улучшить ситуацию гораздо лучше, чем различные запахи.