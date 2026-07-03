Ось чому рушники стали жорсткими та більше не вбирають вологу: виправити це просто

Немає нічого приємнішого, ніж м'який рушник, що ідеально вбирає вологу – але після років використання волокна стають жорсткими, і рушник втрачає не тільки свій естетичний вигляд, але й основні функції.

Якщо ви помітили, що ваші рушники стали особливо жорсткими, причина може полягати не тільки у тому, що вони вже довго використовуються, але й у кількох помилках у догляді, пише Martha Stewart.

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Чому рушники припиняють вбирати вологу?

Силіконове покриття

Якщо рушник новий, і він однаково не вбирає вологу, проблема може полягати у силіконовому засобі для пом'якшення тканини, яким іноді обробляють одяг в магазинах. Для того, аби виправити ситуацію, просто виперіть рушник кілька разів.

Спершу рушник радять прати після кожного використання, аби позбутися усього силікону – і після цього він ідеально вбиратиме воду.

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Перевантажена пральна машина

Навіть м'якенькі рушники можуть постраждати від неправильного прання. А якщо води під час нього використовується замало, або ж машинка перевантажена, це вплине на те, наскільки функціональними будуть рушники.



Рушники потрібно прати якісно / Фото Pexels

Брудна пральна машина

Не всі звертають увагу на те, що пральну машину також потрібно регулярно чистити. Навіть якщо здається, що вона чиста через те, що у ній регулярно переться одяг, це не так. На фільтрах і стінках накопичується ворс, бруд та мильний наліт – і згодом все це осідає і на рушниках.

Пом'якшувачі тканини

Кондиціонер для тканини – це гарне рішення для багатьох типів одягу, але не для рушників. Його принцип дії полягає у тому, що засіб залишає тонку плівку на поверхні тканини – і ця ж плівка заважає рушникам вбирати вологу. Тож краще не використовувати цей засіб під час прання взагалі.