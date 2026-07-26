Її називають "карликовим соняшником": ця квітка яскраво прикрасить контейнерний сад

Якщо ви щороку висаджуєте в контейнерах яскраві петунії або невибагливі чорнобривці, саме час спробувати щось нове. Гарною альтернативою стане санвіталія розпростерта.

Це сонячна однорічна рослина, яка не лише прикрасить композицію, а й привабить корисних комах-запилювачів, пише House Digest.

Що таке санвіталія?

Ця низькоросла квітка зазвичай виростає лише до 15 – 30 сантиметрів заввишки.

Її нерідко називають мініатюрним або карликовим соняшником, адже квітки нагадують маленькі соняшники.

Санвіталія походить із Мексики, Гватемали, інших країн Латинської Америки та південного заходу США. Вона добре розростається, тому особливо підходить для вирощування в контейнерах.

Водночас рослина не вважається агресивною чи інвазивною там, де її культивують.

Цвіте санвіталія все літо й аж до перших заморозків, безперервно утворюючи яскраві жовто-помаранчеві квітки з темно-коричнево-фіолетовою серединкою.

Санвіталія прикрашатиме сад аж до початку заморозків / Фото Pinterest

Як вирощувати санвіталію в контейнерах?

Санвіталія чудово почувається в контейнерах на сонячному місці, якщо забезпечити їй правильні умови.

Для посадки використовуйте добре дренований ґрунт, збагачений органічними речовинами.

Рослина не надто вибаглива до вологості: їй достатньо помірного поливу. Завдяки природному середовищу існування – сухим кам'янистим схилам – вона добре переносить спеку та нетривалу посуху.

Висаджувати санвіталію краще одразу у відкритий ґрунт або контейнер насінням, оскільки вона погано переносить пересаджування.

З чим поєднувати санвіталію?

Санвіталія особливо ефектно виглядає як рослина, що звисає через край контейнера. Її довгі пагони утворюють красивий каскад, тому вона також чудово підходить для підвісних кошиків.

Для яскравих композицій її можна поєднати з іншими сонцелюбними однорічниками, наприклад із пеларгоніями, які бувають білими, рожевими, малиновими та інших насичених кольорів.

Контрастні відтінки вигідно підкреслять жовті квітки санвіталії.

Ще один вдалий варіант – висадити її разом із лобелією ерінус, яка цвіте трохи раніше й утворює синьо-фіолетову "облямівку". Завдяки цьому контейнер залишатиметься декоративним протягом усього сезону.