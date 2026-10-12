Підлога після миття стане ідеально блискучою: додайте у воду один незвичний засіб

Підлога після миття не завжди має ідеальний вигляд. Часом на ній залишаються смуги, деякі залишки бруду чи липкість. Втім виправити ситуацію можна навіть без використання хімічних засобів.

Деякі господині швиденько миють підлогу гарячою водою з додаванням мийного засобу, пише Deccoria. Та насправді помилка якраз і полягає у високій температурі, яка нібито має вивести стійке забруднення.

Якою водою не можна мити підлогу?

Для ламінованої підлоги гаряча вода зовсім не підходить, бо лише пошкоджує її захисне покриття. Така вода більше підходить для плитки, проте навіть на ній все одно можуть залишитися сліди. Це стається через швидке випаровування води за високої температури.

Набагато безпечніший варіант – холодна вода, яка не залишає смуг на підлозі й не пошкоджує делікатні поверхні. Якщо підлога лише покрита пилом, то вона досить ефективна, ще й рівномірно висихає. Та якщо йдеться про підлогу на кухні, яка швидше забруднюється жирними плямами, тоді низька температура води вже не подіє.

Насправді для миття підлоги радять обирати золоту середину. Для більшості поверхонь найкраще діє тепла вода, яка не залишає слідів, при цьому гарно розчиняє бруд. Вона безпечна для більшості поверхонь і навіть підвищує ефективність мийних засобів. А це означає, що в теплій воді вони набагато краще починають діяти.

До того ж слід звертати увагу ще й на кількість мийного засобу. Якщо використовувати його занадто багато, він осяде на поверхні й почне притягати бруд.



Підлогу найкраще мити теплою водою / Фото Pexels

Чим можна помити плитку у квартирі?

Чимало труднощів виникає під час миття плитки, на якій залишається доволі багато слідів. У такому випадку варто скористатися ополіскувачем для посудомийної машини.

Цей засіб не лише допоможе запобігти появі смуг на посуді, але й матиме аналогічний ефект для підлоги. Найкраще його використовувати для плитки на кухні чи у ванній кімнаті.

Достатньо лише додати столову ложку засобу у відро з 5 літрами теплої води. Після такого лайфхаку підлога стане блискучою і чистою.

Крім того, деякі господині миють підлогу навіть чаєм, у складі якого містяться таніни, що виводять жир і бруд. Найчастіше такий засіб очищення радять використовувати на темних панелях.

Для приготування цього розчину потрібно 2 пакетики чаю залити 500 мілілітрами окропу, а після цього залишити охолоджуватися. Далі слід лише перелити настій у відро й змішати з двома літрами теплої води. Також можна ще додати столову ложку оцту чи засобу для миття посуду.

Чайний настій гарно пахне, проте додатково можна додати кілька крапель ефірної олії бергамоту, апельсина чи лимона. А от у дитячій кімнаті, спальні чи вітальні слід використовувати олію іланг-ілангу, лаванди чи сандалового дерева.