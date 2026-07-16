Помита підлога буде пахнути годинами: додайте лише ці дві краплі у відро

У засобах для миття підлоги містяться ароматизатори, але вони дуже швидко вивітрюються, тому запах тримається зовсім трохи. Покращити ситуацію зможуть кілька крапель з ароматної баночки.

Йдеться про ефірну олію, яку радять додавати у відро з водою, пише Wprost Dom.

Яку ефірну олію можна використовувати?

Лавандова олія має тривалий аромат;

Лимонна чи апельсинова олія забезпечує цитрусовий запах;

Евкаліпт має свіжий аромат, який часто використовують у готелях.

У відро з водою та спеціальним миючим засобом потрібно додати лише 3 – 4 краплі. Більше давати не варто, бо крім інтенсивного запаху, на підлозі можуть з’явитися смуги.

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Запах від ефірної олії буде довше відчуватися на дерев’яній чи панельній підлозі. Гладка керамічна плитка вивільнить їх набагато швидше.

Професійні прибиральниці кажуть, що запах буде набагато довше триматися, якщо мити підлогу добре віджатою шваброю. Надлишок води на ній лише прискорює випаровування запахів.



Перед миттям швабру потрібно добре віджимати / Фото Pexels

Замість ефірної олії можна використати пом’якшувач для тканини, але лише у випадку, якщо у вас керамічна плитка. На дерев’яній підлозі чи ламінаті засіб створить смуги.

До слова, якщо на ламінаті є потертості, їх можна приховати якісним чищенням з використанням мікрофібри та гумки для олівця. Для замаскування більших подряпин можна використовувати спеціальні маркери, дерев'яну шпаклівку чи воскові олівці.