Збір урожаю наближається: що варто придбати зараз

Наприкінці літа городники стикаються з великою кількістю урожаю, тому потрібно заздалегідь подбати про зберігання. Продовжити термін фруктів та овочів можна досить просто. Для цього достатньо мати під рукою кілька корисних речей.

Одні речі допоможуть створити оптимальні умови для зберігання картоплі, яблук чи овочів, інші – швидко нарізати, шаткувати чи консервувати урожай, пише The Worm that Turned.

Що варто придбати для збору урожаю?

Мішок для картоплі

Щоб зберегти бульби аж до весни, варто подбати про спеціальні мішки, які забезпечують циркуляцію повітря. Завдяки ній бульби менше пітніють, не накопичують зайву вологу й повільніше проростають.

Картоплю слід зберігати в прохолодному, темному та вентильованому приміщенні. Перед зберіганням її треба добре висушити, щоб шкірка стала міцнішою, а бульби – стійкішими до гниття.

Придбати необхідні речі для зберігання урожаю можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичних вже мішків та ящиків, для зберігання урожаю можуть знадобитися терки та шатківниці, а також чимало банок для консервацій. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Скляні банки з кришками

Консервація – один з найкращих способів зберегти урожай. У банках можна консервувати овочі, варити варення, соуси чи інші домашні заготовки. Крім того, в банках зручно зберігати сушені овочі, зелень та гриби. А якщо консервацію герметично закрити, запаси можуть зберігатися близько року.

Ящики для овочів та фруктів

Пластикові чи дерев’яні ящики завдяки отворам дозволяють повітрю вільно циркулювати, тож овочі й фрукти менше накопичуватимуть вологу й довше залишаться свіжими. Такі ящики підходять для яблук, груш, цибулі, моркви, буряків.



Ящики знадобляться для зберігання овочів та фруктів / Фото Pexels

Овочерізка мандоліна

Цей девайс пришвидшує нарізання овочів, пише Martha Stewart. Вона дозволяє отримати тонкі та рівномірні скибочки, тому інструмент стане в пригоді під час приготування великих обсягів консервації. Теркою вдасться нарізати огірки, кабачки, баклажани, моркву, картоплю тощо.

Завдяки однаковій товщині шматочків овочі рівномірніше промаринуються й матимуть охайний вигляд у готових консерваціях.

Шатківниця

Вона дає змогу за лічені хвилини нашаткувати капусту, моркву, буряк та інші овочі для салатів і квашення. Особливо корисною є шатківниця для квашеної капусти та заправок для борщу. Використання шатківниці зекономить час, якщо потрібно переробити великий урожай за один день.