З настанням холодів змінюються потреби домашніх улюбленців. Взимку собакам потрібен додатковий захист від морозу, снігу та реагентів на дорогах. Тому власники частіше звертають увагу на одяг, взуття та аксесуари, як роблять прогулянки комфортнішими та безпечнішими.

У холодну пору року також слід подбати про дозвілля та догляд за твариною вдома, пише Supertails. Інтерактивні іграшки допоможуть зайняти собаку, а набор для грумінгу допоможуть в догляді за шерстю та кігтями.

Які товари для собак найчастіше купують взимку?

Одяг для собак

Вбрання забезпечить собакам додатковий комфорт у холодну пору року. Светр чи куртка стане в пригоді під час прогулянок в холодні дні. Вибираючи одяг, важливо звертати увагу на розмір, матеріал і зручність посадки, щоб він не обмежував рухів собаки.



Собакам взимку потрібен теплий одяг / Фото Pexels

Взуття для захисту лап

Взимку лапи собак потребують захисту. Сніг, лід, волога і дорожні реагенти можуть подразнювати подушечки. Саме тому власники обирають спеціальне взуття для прогулянок.

Під час вибору варто враховувати розмір лап, матеріал підошви та надійність фіксації, щоб взуття не спадало під час руху.

Взимку для песиків часто обирають собачі худі та курточки, взуття, іграшки та набори для грумінку. На Prom представлений собачий одяг різних брендів, зокрема Trixie, Hunter, Puppia та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й різні аксесуари для домашніх улюбленців. Для тих, хто регулярно купує товари для собак та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Шлейка для комфортних прогулянок

Цей практичний аксесуар підійде для щоденних прогулянок, особливо якщо собака має звичку сильно тягнути повідець. Правильно підібрана шлейка розподіляє навантаження на ділянку грудей, а не концентрує його на шиї.

Під час купівлі потрібно правильно визначити розмір і перевірити, чи не натирають ремінці та чи не обмежують рухів собаки.

Інтерактивні іграшки для собак

У холодну пору року також слід подбати про активність собаки вдома. Інтерактивні іграшки здатні забезпечити тварині розумове навантаження. Наприклад, можна придбати іграшку, у якій потрібно шукати ласощі. Собака захоче отримати винагороду й буде довше залишатися зацікавленою.

Набір для грумінгу собак

Собакам потрібен регулярний догляд за шерстю та кігтями. До нього входять щітки чи гребінці для шерсті, а також інструменти для догляду за кігтями.

Розчісування допомагає видаляти мертву шерсть, запобігати утворенню ковтунів і підтримувати охайний вигляд улюбленця.