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Лайфхаки24 Хитрощі на щодень Навіщо господині вичавлюють зубну пасту в раковину: простий лайфхак
18 вересня, 19:05
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Навіщо господині вичавлюють зубну пасту в раковину: простий лайфхак

Марина Блохіна

Зубна паста знайдеться у будь-якій ванній кімнаті, але використовувати її можна не лише для гігієни. Виявляється, вона допоможе і в очищенні сантехніки.

Використання зубної пасти неймовірно швидко поверне блиск вашій раковині та допоможе позбутися не лише залишків нальоту, але й жиру та бруду після миття посуду, пише Martha Stewart

Навіщо лити зубну пасту в раковину?

Кухонна мийка – це досить брудне місце. Щодня на ній накопичуються не лише краплі жорсткої води, але й залишки їжі та жир. Якщо не займатися регулярним прибиранням, поступово поверхня вже не буде такою блискучою, як колись. А зрештою все призводить до появи складних плям та неприємного запаху. 

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У таких випадках варто використати невелику кількість зубної пасти – і про увесь бруд можна забути. Виявляється, у зубній пасті містяться м'які абразивні речовини та компоненти з освіжувальними властивостями. Саме вони допомагають видаляти забруднення не лише з металевих, але й з керамічних поверхонь. 

Ось як саме використовувати зубну пасту для миття раковини:

  • мийку потрібно звільнити від посуду та змити усі великі залишки їжі;
  • нанесіть невелику кількість пасти прямо на проблемні ділянки, або ж на вологу губку;
  • додайте до пасти кілька крапель води та розподіліть її по поверхні, обережно протріть чашу мийки й змішувач;
  • пасту можна залишити на поверхні на кілька хвилин, якщо забруднення не сходять одразу. 

Після миття пасту потрібно якісно змити, а тоді витерти усю поверхню насухо. 

Що ще можна чистити зубною пастою?

Зубна паста – це універсальний і водночас щадний засіб, яким можна очистити чимало несподіваних речей у домі. 

  • Білі кросівки. Невеликою кількістю зубної пасти та старою зубною щіткою можна видалити плями, потертості та старі забруднення.
  • Срібло. Паста видалить потьмяніння та поверне блиск до столового срібла, прикрас та будь-яких інших виробів з цього металу.
  • Сліди від олівців. Якщо на стінах з'явилися шедеври від дітлахів, олівці можна легко відчистити невеликою кількістю зубної пасти.
  • Плями від кави на посуді. Кава часто залишає складні плями, з якими не може повністю впоратися навіть посудомийка. Та зубна паста й тут прийде на допомогу. 

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