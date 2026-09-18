Использование зубной пасты невероятно быстро вернет блеск вашей раковине и поможет избавиться не только от остатков зубного налета, но и от жира и грязи после мытья посуды, пишет Марта Стюарт.

Зачем наливать зубную пасту в раковину?

Кухонная раковина – это довольно грязное место. Ежедневно на ней скапливаются не только капли жесткой воды, но и остатки еды и жир. Если не заниматься регулярной уборкой, со временем поверхность перестанет быть такой блестящей, как раньше. А в конечном итоге это приводит к появлению сложных пятен и неприятного запаха.

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В таких случаях стоит использовать небольшое количество зубной пасты – и о всей грязи можно забыть. Оказывается, в зубной пасте содержатся мягкие абразивные вещества и компоненты с освежающими свойствами. Именно они помогают удалять загрязнения не только с металлических, но и с керамических поверхностей.

Вот как именно использовать зубную пасту для мытья раковины:

раковину нужно освободить от посуды и смыть все большие остатки пищи;

нанесите небольшое количество пасты прямо на проблемные участки или на влажную губку;

добавьте в пасту несколько капель воды и распределите ее по поверхности, осторожно протрите чашу раковины и смеситель;

пасту можно оставить на поверхности на несколько минут, если загрязнения не удаляются сразу.

После мытья пасту нужно тщательно смыть, а затем вытереть всю поверхность насухо.

Что еще можно чистить зубной пастой?

Зубная паста – это универсальное и в то же время щадящее средство, с помощью которого можно очистить немало неожиданных предметов в доме.