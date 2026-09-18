Використання зубної пасти неймовірно швидко поверне блиск вашій раковині та допоможе позбутися не лише залишків нальоту, але й жиру та бруду після миття посуду, пише Martha Stewart.

Навіщо лити зубну пасту в раковину?

Кухонна мийка – це досить брудне місце. Щодня на ній накопичуються не лише краплі жорсткої води, але й залишки їжі та жир. Якщо не займатися регулярним прибиранням, поступово поверхня вже не буде такою блискучою, як колись. А зрештою все призводить до появи складних плям та неприємного запаху.

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У таких випадках варто використати невелику кількість зубної пасти – і про увесь бруд можна забути. Виявляється, у зубній пасті містяться м'які абразивні речовини та компоненти з освіжувальними властивостями. Саме вони допомагають видаляти забруднення не лише з металевих, але й з керамічних поверхонь.

Ось як саме використовувати зубну пасту для миття раковини:

мийку потрібно звільнити від посуду та змити усі великі залишки їжі;

нанесіть невелику кількість пасти прямо на проблемні ділянки, або ж на вологу губку;

додайте до пасти кілька крапель води та розподіліть її по поверхні, обережно протріть чашу мийки й змішувач;

пасту можна залишити на поверхні на кілька хвилин, якщо забруднення не сходять одразу.

Після миття пасту потрібно якісно змити, а тоді витерти усю поверхню насухо.

Що ще можна чистити зубною пастою?

Зубна паста – це універсальний і водночас щадний засіб, яким можна очистити чимало несподіваних речей у домі.