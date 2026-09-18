Використання зубної пасти неймовірно швидко поверне блиск вашій раковині та допоможе позбутися не лише залишків нальоту, але й жиру та бруду після миття посуду, пише Martha Stewart.
Навіщо лити зубну пасту в раковину?
Кухонна мийка – це досить брудне місце. Щодня на ній накопичуються не лише краплі жорсткої води, але й залишки їжі та жир. Якщо не займатися регулярним прибиранням, поступово поверхня вже не буде такою блискучою, як колись. А зрештою все призводить до появи складних плям та неприємного запаху.
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У таких випадках варто використати невелику кількість зубної пасти – і про увесь бруд можна забути. Виявляється, у зубній пасті містяться м'які абразивні речовини та компоненти з освіжувальними властивостями. Саме вони допомагають видаляти забруднення не лише з металевих, але й з керамічних поверхонь.
Ось як саме використовувати зубну пасту для миття раковини:
- мийку потрібно звільнити від посуду та змити усі великі залишки їжі;
- нанесіть невелику кількість пасти прямо на проблемні ділянки, або ж на вологу губку;
- додайте до пасти кілька крапель води та розподіліть її по поверхні, обережно протріть чашу мийки й змішувач;
- пасту можна залишити на поверхні на кілька хвилин, якщо забруднення не сходять одразу.
Після миття пасту потрібно якісно змити, а тоді витерти усю поверхню насухо.
Що ще можна чистити зубною пастою?
Зубна паста – це універсальний і водночас щадний засіб, яким можна очистити чимало несподіваних речей у домі.
- Білі кросівки. Невеликою кількістю зубної пасти та старою зубною щіткою можна видалити плями, потертості та старі забруднення.
- Срібло. Паста видалить потьмяніння та поверне блиск до столового срібла, прикрас та будь-яких інших виробів з цього металу.
- Сліди від олівців. Якщо на стінах з'явилися шедеври від дітлахів, олівці можна легко відчистити невеликою кількістю зубної пасти.
- Плями від кави на посуді. Кава часто залишає складні плями, з якими не може повністю впоратися навіть посудомийка. Та зубна паста й тут прийде на допомогу.