Урожай буде в рази кращим: що посадити на грядці поруч з картоплею

Секрет успішного урожаю не завжди залежить від місця посадки, зволоження та підживлення. Часом у гру входять посаджені поруч культури, які збагачують ґрунт, відлякують шкідників та навіть покращують смак бульбів.

На грядці з картоплею варто садити ті рослини, які виконують усі ці три функції, пише Martha Stewart. У списку городників є чимало культур, які ідеально підходять для вирощування поруч з картоплею.

Які рослини посадити поруч з картоплею?

Шпинат

Цю рослину варто садити, щоб заповнити простір між рослинами картоплі. Висаджувати шпинат можна сміливо поруч з картоплею, якщо на ділянці вже немає вільних грядок.

Квасоля

У квасолі міститься багато поживних речовин, які зможуть покращити ріст картоплі. Квасоля добре утримує азот в ґрунті, який живить картоплю.

Капуста

Якщо посадити поруч з картоплею капусту, можна запобігти появі колорадських жуків, які активно поїдають листя картоплі й псують ріст рослини.

Кінза

Користь кінзи полягає у тому, що її квіти приваблюють на грядку корисних комах – сонечок та золотоочок, які полюють на шкідників.

Часник

Ця рослина чудово відлякує шкідників різким запахом, а також має протигрибковий ефект. Крім того, посадка часнику поруч з картоплею запобігає бурій плямистості листя.



Часник на грядках відлякує шкідників / Фото Pexels

Чорнобривці

Садівники знають, що посадка чорнобривців поруч з картоплею є дуже корисною. Річ у тому, що вони відлякують шкідників, які можуть знищити картоплю. Йдеться про колорадських жуків, які непереносять запах чорнобривців.

Базилік

Рослина здатна відлякати з грядки трипсів та навіть покращити смак картоплі.

Хрін

Дачники садять хрін поруч з картоплею, щоб відлякати шкідників, кротів та мишей. Важливо лише не перестаратися з посадками, оскільки хрін є інвазивний і може швидко розростися.