Манікюр матиме бездоганний вигляд: ось що потрібно мати в домашньому наборі

Останніми роками все більше людей переходять на домашній манікюр – це не тільки дешево, але й дозволяє на максимум проявити свою креативність. Втім, для того, аби манікюр виглядав розкішно, потрібно мати кілька речей у своєму арсеналі.

Для того, аби робити манікюр вдома, не потрібні десятки професійних засобів – достатньо буде базового набору з кількох інструментів та покриттів, пише Allure.

Що має бути у наборі для манікюру вдома?

Пилочка для нігтів

Пилочка – це один з базових інструментів, без якого просто не обійтися. Вона потрібна для корекції форми та довжини нігтя. Але дуже важливо не просто мати її у наборі, але й вміти користуватися: не можна просто хаотично водити нею вперед-назад.

Потрібно підібрати абразивність відповідно до завдання та працювати дуже акуратно, аби не травмувати нігтьову пластину.

Для домашнього манікюру часто обирають кольорові та прозорі лаки, а також праймер, топ та деякі інструменти. На Prom представлені лаки різних брендів, зокрема Essie, Adore та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема засоби для догляду за нігтями.

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Кусачки чи манікюрні ножиці

Кусачки потрібні на випадок, якщо нігті потрібно суттєво вкоротити. Якщо ж мовиться про вкорочення на кілька міліметрів, зробити це можна пилкою – контролювати форму так набагато простіше.

А ось з кутикулою ситуація складніша. Вона не є зайвою шкірою, і прибирати її необов'язково. На пальці вона є не просто так: у зоні росту нігтя вона створює захисний бар'єр. Тож агресивне обрізання може створити мікротравми на нігті.

Тож для домашнього манікюру зазвичай достатньо розм'якшити кутикулу, акуратно відсунути її пушером чи дерев'яною паличкою, а тоді доглянути за нею олією.

Баф

Його використовують для легкого згладжування поверхні нігтя та надання більш рівного вигляду. Він корисний перед покриттям, але не варто використовувати його для того, аби полірувати ніготь "до блиску". Надмірне використання може призвести до знімання шарів натуральної нігтьової пластини та неприємних пошкоджень.

Праймер для нігтів

Для багатьох людей, що роблять манікюр вдома праймер залишається одним з найменш зрозумілих продуктів. Одна з основних його функцій – це покращити зчеплення матеріалу з натуральним нігтем.

Для звичайного лаку це необов'язкова покупка. А ось якщо ви робите покриття гель-лаком, без праймера не обійтися.

База для нігтів

Ця частина набору неймовірно важлива. Її наносять вже на підготовлений натуральний ніготь перед кольоровим лаком.

Кольоровий лак

Це – очевидна частина набору, але в багатьох саме з ним виникають проблеми. І в нанесенні лаку експерти діляться простий лайфхаком – краще наносити два тонкі шари, ніж намагатися досягнути бажаного результату одним покриттям.



Кольоровий лак потрібно підбирати уважно / Фото Pexels

Топ для нігтів

Топ – це фінальний шар манікюру, що наносять поверх кольорового лаку. Його функція – це не тільки блиск, але й створення захисної плівки, що візьме на себе частину щоденних маленьких пошкоджень.

Олія для кутикули

Вона потрібна не для стійкості лаку, а для щоденного догляду за шкірою навколо нігтя. Вона допомагає зменшувати сухість та підтримувати шкіру еластичною. Особливо актуальною олія є для людей, що часто миють руки, користуються антисептиками, або ж контактують з побутовою хімією.

Засіб для зняття лаку

Рідина для зняття лаку – це обов'язковий пункт у списку. Перед нанесенням нового покриття слід переконатися, що нігтьова пластина повністю чиста та суха, інакше результат точно не вдовольнить.