Білі шкарпетки знову стануть білосніжними: домашній спосіб, який дійсно працює

Шкарпетки білого кольору мають властивість швидко забруднюватися, а численне прання лише очищає їх, але не прибирає сірість чи жовтизну. Втім, є кілька перевірених побутових засобів, які здатні покращити вигляд шкарпеток не гірше за магазинний відбілювач.

Білі тканини найчастіше втрачають вигляд через бруд, пише Deccoria. Коли він залишається у волокнах, речовини окислюються під впливом світла чи температур, змінюючи колір шкарпеток на жовтуватий чи сірий.

Видалити плями зі шкарпеток дуже складно, особливо при короткому циклі та низькій температурі. Якщо ще й використовується кондиціонер для білизни, тоді шанс на сірий відтінок стає ще більшим.

Як випрати шкарпетки без кондиціонеру?

Повернути шкарпеткам колишню білизну досить просто. Достатньо лише спробувати домашні методи, які справді дієві та ефективні. Проте слід розуміти, що ці поради допоможуть, коли жовтизна чи сірість на шкарпетках свіжа й може піддатися відбілюванню.

Харчова сода

Сода здатна швидко швидко видалити органічні плями. Потрібно лише насипати 0,5 склянки соди в барабан пральної машини чи замочити шкарпетки в розчині з харчової соди.

Крім того, шкарпетки можна замочити у соді. В 1 літрі води треба розчинити пів склянки соди й залишити на 3 години перед основним пранням.



Харчова сода здатна повернути білизну шкарпеткам / Фото Pexels

Сіль

Завдяки солі бруд зможе відокремитися від волокон й на певний час обмежить повторне осідання. На літр води потрібно 3 – 4 ложки кухонної солі й замочити шкарпетки на 3 години перед пранням.

Оцет

Оцтова кислота здатна пом’якшити воду й розчиняти мінеральні відкладення. Потрібно налити 100 мілілітрів оцту у відділення для пом’яшувача тканин.

Лимонна кислота

До літра теплої води можна додати 2 столові ложки кислоти й замочити шкарпетки на 3 години перед основним пранням у машинці.

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Аспірин

В ацетилсаліциловій кислоті містяться речовини, що допомагають відновити білизну шкарпеток. У мисці з теплою водою потрібно розчинити лише 3 – 4 таблетки й замочити на 3 години перед пранням.

Перекис водню

Аптечний розчин окислює кольорові сполуки в плямах, тому вдало відбілює тканину. У невелику миску з водою потрібно додати 3 столові ложки перекису водню й замочити в ньому шкарпетки на годину перед пранням.