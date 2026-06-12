Ці 5 рослин приваблюють шкідників у ваш сад: краще від них позбутися

Гарний, доглянутий сад – це мрія практично кожного дачника. Але навала шкідників може швидко знищити цілі посадки рослин – і неправильний вибір культур може їм у цьому тільки допомогти.

Чимало з рослин, що люди обожнюють садити в садах та на городах насправді є "приманкою" для шкідників. Втім, це не завжди означає, що потрібно відмовитися від їхнього вирощування – але деяких заходів все ж потрібно вжити, пише Southern Living.

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Які рослини найчастіше приваблюють шкідників?

Капуста та листова зелень

Капустяні рослини дуже часто приваблюють шкідників, і особливо гусінь. Звісно, без капусти город був би не повний, тож все, що потрібно – це розібратися, як вчасно помітити шкідників і протидіяти їм.

Найчастіше атакують капусту слимаки та равлики: вони залишають у листі великі отвори неправильної форми з гладкими краями. Окрім того, легко помітити слизькі сліди на листі.

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Кавун

Якщо ви лише городник-початківець, можливо, варто відкласти вирощування кавунів. Це складна рослина – і не лише тому, що кавуни вибагливі до поливу, кількості сонця та підживлення – але й через те, що можуть привабити багатьох шкідників: попелиць та виноградних жуків.

Гарбуз

Здавалося б, гарбузи – це важлива частина кожного городу. Втім, часто саме вони першими заражаються гарбузовими клопами, що потім поширюються на решту рослин на городі.

Водяні лілії

Чимало людей, що мають ставок на території, вирощують водяні лілії – це красива рослина, що не потребує особливого догляду. Втім, рослини, що ростуть у стоячій воді можуть дуже швидко привабити комарів та стати ідеальним домом для них.

Баклажан

Поширена проблема з баклажанами – це городні блохи. Це крихітні жуки, що стрибають з рослини на рослину та гризуть листя. Восени вони зариваються у ґрунт в саду, а потім знову активізуються навесні.