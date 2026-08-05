Рушники стануть білосніжними: потрібна лише одна добавка до прання

Постійне використання білих рушників призводить до того, що з часом вони починають таки сіріти. Крім цього, вони стають ще й жорсткими й не дуже приємними на дотик. Виправити ситуацію допоможе одна проста хитрість.

Рушники втрачають свою м’якість через постійний контакт з вологою, неправильну температуру прання й жорстку воду, пише Deccoria.

Як потрібно прати рушники?

Фахівці радять обирати для бавовняних тканин температуру 60°C. А от 30 – 40°C є дбайливою температурою для рушників, однак таке прання не знищує усі бактерії.

В особливих випадках, коли рушники дуже брудні чи використовувалися хворою людиною, їх можна прати при температурі 90°C.

Зробити рушники знову пахучими, м’якими й повернути білизну допоможуть кілька домашніх засобів. Достатньо лише скористатися одним із них, щоб швидко й легко відбілити рушники у домашніх умовах.

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Лимонний сік

До 5 літрів води потрібно додати ½ склянки лимонного соку. Кислота діє на білі тканини як м’який відбілювач. У цьому розчині рушники слід замочити на годину, а тоді одразу повісити сушитися на сонці.

Перекис водню

У мисці з 10 літрами води треба додати ½ склянки перекису водню. Рушники слід замочити на годину, а тоді випрати в пральній машинці з додаванням порошку.

Оцет і харчова сода

У відсік для миючого засобу замість порошку потрібно налити 1 склянку оцту й запустити цикл прання. Після завершення циклу в барабан варто всипати 1 склянку харчової соди і знову запустити прання.



Прості секрети, які допоможуть відіпрати рушники / Фото Pexels

Лимонна кислота

У барабан разом з рушниками потрібно додати 2 столової ложки лимонної кислоти. Пральний порошок потрібно використовувати, але краще уникати пом’якшувача для тканин. Також у цьому випадку радять запустити короткий цикл прання.

Бура

У 10 літрах гарячої води потрібно розчинити 0,5 склянки засобу і замочити в розчині рушники на кілька годин. Після пройденого часу випрати у пральній машині.

Аспірин

У барабан пральної машини потрібно кинути 5 подрібнених таблеток та запустити стандартний цикл прання. Також можна у 10 літрах води розчинити 5 таблеток аспірину, замочити в розчині й випрати у пральній машині.

Загалом фахівці радять уникати перевантаження пральної машини, оскільки занадто велика кількість одягу ускладнює полоскання, тож на рушниках залишаються залишки миючого засобу.