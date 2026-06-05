Слимаки атакують городи після дощів: дачник назвав засіб, який їх відлякує

Тривалі дощі й прохолодна погода створюють ідеальні умови для активного поширення слимаків на городах. Ці шкідники дуже нищать молоді рослини, оскільки швидко псуюють листя, тому рослини перестають розвиватися й гинуть.

Дачник на ютуб-каналі "Корисне TV" розповів про практичну пораду, яка допомагає позбутися від шкідників на ділянці.

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Чому з’являються слимаки?

Великі нерівні дірки на листях овочевих культур – це ознака появи слимаків. Вдень молюсків рідко хто бачить, бо вони не люблять спеку та яскраве сонце, тому найбільше вони починають шкодити вночі.

Часто вони з’являються на ділянках через неправильне мульчування. Якщо використовувати товстий шар соломи чи свіжоскошеної трави, то під ними довше утримується волога. Відтак такі умови стають комфортними для слимаків, і вони активно розмножуються.

Замість агресивних хімічних препаратів дачник радить віддавати перевагу екологічним способам захисту.

Городники часто обирають біопрепарат "Уліцид" чи подібні до нього засоби. Вони є безпечними для людей, домашніх тварин та навіть мешканців ґрунту.

Придбати засіб можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

У засобі поєднується гірчиця, червоний перець, деревна зола, хміль, цукор, каолін та фосфат заліза. Ці гранули розсипають навколо рослини, утворюючи таке захисне коло.

Коли слимаки входять в контакт з цим препаратом, то це викликає у них подразнення, тому грядок з засобом вони активно уникають.

Перед розподілом гранул потрібно добре зволожити ґрунт і зачекати, поки вбереться уся вода. Після внесення гранул поливати грядки не варто 1 – 2 дні.

Одного внесення цілком вистачить на цілий сезон. Повторну обробку слід провести лише у випадку нашестя слимаків чи затяжних дощів.

Від слимаків допоможе спеціальний засіб: дивіться відео

Що посадити на грядках, щоб відлякати слимаків?

Дачники радять посадити на ділянці розмарин, лаванду, шавлію, полин та котячу м'яту, які відлякують слимаків завдяки своїм запахам та властивостям.

Висаджування цих рослин навколо грядок корисне тим, що може допомогти захистити урожай від шкідників без використання хімічних засобів.