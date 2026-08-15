Як врятувати орхідею після сонячного опіку: кроки, які не можна ігнорувати

Якщо на листку орхідеї з’явилася біла суха пляма – це може бути не ознака хвороби, а звичайний опік. Найчастіше таке трапляється влітку, коли рослина отримує занадто багато прямих сонячних опіків.

У природі фаленопсиси (найпопулярніші кімнатні орхідеї) ростуть на верхівках дерев у тропічних лісах, пише Deccoria. Густе листя їх захищає від сонця, однак у квартирі таку роль може виконати лише правильна відстань від вікна.

Якщо ж рослина росте на підвіконні під прямими променями, листя може нагрітися для шкідливої температури для клітин. Досить часто листя обгорають на південних та західних вікнах.

Як виглядає сонячний опік на орхідеї?

Опік може нагадувати білу пляму з темним обідком. Вона виникає саме там, куди найбільше потрапляють сонячні промені.

Згодом ця пошкоджена тканина може темніти, висохнути й перетворитися на чорну пляму. Часом увесь листок може стати жовтим. У такому випадку він вже не відновить свого початкового вигляду.



Ось так виглядає сонячний опік / Фото з Pinterest

Як врятувати обгорілу орхідею?

Спочатку рослину потрібно прибрати з прямого сонця й переставити у місце з розсіяним світлом, біля східного вікна. Одразу зрізати пошкоджений листок не варто. У деяких випадках рослина може ще отримати необхідну дозу поживних речовин і відновитися.

Втручання потрібне вже тоді, коли пошкоджена ділянка починає темніти чи неприємно пахнути. Тоді потрібно продезінфікованим секатором обрізати до здорової тканини.

Якщо опік невеликий, втручатися непотрібно. Достатньо лише зосередитися на правильному розташування, бо якщо обрізати значну кількість листової тканини, її можна послабити.

У період відновлення потрібно підтримувати вологість повітря й стежити за тим, щоб листя не перегрівалося.

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Як поливати і підживлювати орхідею влітку?

У теплу пору року через вищу температуру й інтенсивніше освітлення орхідея потребує регулярнішого поливу – приблизно раз на тиждень.

Найкраще рослину поливати методом замочування. Потрібно занурити горщик у воду на 15 – 20 хвилин, не намочуючи листя, а після цього злити зайву воду. Повторювати процедуру радять тоді, коли листя стане сріблястим. Якщо воно ще зелене – то це ознака того, що вологи рослині ще достатньо.

Для підживлення можна використовувати спеціальне добриво для орхідей. Перед цвітінням для підтримки утворення бутонів варто використовувати добриво з переважанням фосфору.