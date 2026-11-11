Гарніший за Вифлиємську зірку: встигніть посадити різдвяний нарцис до кінця тижня

Любителям зимових рослин нагадують, що залишилося небагато часу, щоб розглянути посадку квітки, яка розквітає до свят.

Замість традиційної пуансетії можна посадити різдвяний нарцис, який росте в приміщенні, пише Top.

У чому особливість різдвяного нарциса?

Білий різдвяний нарцис вважається найпопулярнішою зимовою цибулинною рослиною, яка може рости у приміщенні. Вона вирізняється ніжними квітами й витонченим виглядом, який ідеально прикрасить будь-який святковий інтер’єр.

Особливо популярним вважається сорт "Зіва", оскільки він найнадійніше та найшвидше росте. Та окрім красивих квіток, рослина захоплює ще й солодким мускусним запахом.

Різдвяний нарцис досягає 30 – 40 сантиметрів у висоту, тому чудово впишеться у різні куточки дому чи стане гарним доповненням до столу.



Нарцис гарно росте у горщику / Фото Pexels

Як посадити нарцис?

Щоб рослина встигла потішити у грудні, варто встигнути її посадити в найближчі дні. Від посадки до появи квітів проходить приблизно 4 – 5 тижнів, тому найкраще посадити їх до середини листопада.

Та що цікаво, вирощувати квіти можна навіть без ґрунту. Для цього підійде прозора скляна ємність, наповнена галькою. Такий метод вигонки теж дасть хороший результат.

Потрібно лише помістити цибулини на гальку й долити води, поки рівень води не досягне нижче їхньої основи. Звертайте лише увагу на те, аби цибулини не були зануреними, оскільки це може призвести до їх гниття. Впродовж кількох тижнів крізь скло можна спостерігати, як поступово будуть розвиватися білі корені.

Перші кілька днів різдвяний нарцис радять тримати в прохолодному місці. Це потрібно для того, щоб стимулювати вкорінення. Далі контейнер вже можна перемістити на світле підвіконня кімнатної температури. Саме тепло й доступ до світла стимулюватиме правильний ріст та формування квіткових бруньок.