Як спустити повітря з батарей вдома: проста інструкція для початківців

Перед початком опалювального сезону варто перевірити стан батарей. Через повітря, яке потрапляє в систему, радіатори можуть прогріватися нерівномірно або залишатися холодними в окремих частинах.

Щоб відновити нормальний обігрів, потрібно випустити повітря з радіатора, пише The Sun. Воно може накопичуватися через недостатній тиск чи швидке заповнення системи.

Як правильно спустити повітря з батареї?

Спочатку потрібно вимкнути опалення й дочекатися, поки радіатори охолонуть. Підготуйте рушник і ємність для води, яку треба поставити під випускний клапан.

Він зазвичай розташований у верхній частині бічної сторони радіатора. Повільно поверніть його проти годинникової стрілки викруткою або спеціальним ключем для батарей.

Спочатку почуєте шипіння – так виходитиме повітря. Коли замість нього почне витікати рівномірний струмінь води – закрийте клапан.

Цю процедуру потрібно повторити з усіма радіаторами в оселі. Починати рекомендують з батареї, розташованої якнайдалі від котла. Потім треба увімкнути опалення й перевірити тиск у системі. Якщо він знизився, відновіть його до рекомендованого рівня.



Спускання води з системи необхідне для уникнення її замерзання / Фото Pexels

Коли потрібно випускати повітря з радіаторів?

Фахівці радять робити цю процедуру перед початком опалювального сезону, оскільки повітря часто потрапляє в систему під час її заповнення. Якщо батарея залишається холодною після ввімкнення опалення, це також може свідчити про повітряну пробку.

Крім того, повітря може накопичуватися після заміни радіаторів, ремонту труб та інших робіт із системою опалення.

Щоб зберегти тепло в оселі, рекомендуємо скористатися лайфхаком з фольгою. Розміщення фольги за батареєю допомагає відбивати тепло назад у приміщення, підвищуючи ефективність опалення. Відсунення штор, очищення вентиляційних решіток і уникання розміщення меблів перед батареями сприяють кращій циркуляції теплого повітря в кімнаті.