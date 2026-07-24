Сандалі VS босоніжки: що обрати для літньої мандрівки

Літнє взуття має бути не лише красивим, але й зручним, особливо якщо попереду відпустка з активними прогулянками. Саме тому перед поїздкою багато хто вагається, що покласти у валізу – сандалі чи босоніжки. Обидва варіанти мають переваги, але підходять для різних ситуацій.

Ці види взуття часто плутають, проте між ними є суттєва різниця. Сандалі зазвичай мають низьку плоску підошву й надійно фіксують стопу ремінцями, оскільки створені для комфорту.

Босоніжки ж нерідко виготовляють на підборах, танкетці чи платформі, тому вони виглядають більш елегантно й пасують для вечірніх виходів чи неспішних прогулянок.

Якщо ж у планах тривала дорога, екскурсії, багатогодинні прогулянки містом чи походи туристичними маршрутами, вибір варто зробити на користь сандалів. Вони краще підтримують стопу, зменшують навантаження на ноги й забезпечують комфорт навіть після тривалої ходьби.

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Які сандалі в моді цього літа?

Мінімалістичні "невидимі" сандалі

Сандалі на пласкій підошві з дуже тонкими ремінцями виглядають витончено й красиво, пише Harper's Bazaar. Ремінці на нозі майже непомітні, проте добре тримають ногу й підійдуть до будь-яких образів.



Трендові сандалі на літню пору / Фото Pinterest

Сандалі у світлих кольорах

За версією Інститут Pantone наймоднішим кольором 2026 року вважається білий Cloud Dancer. Саме цей колір став центри уваги дизайнерів. Цього літа варто звертати увагу на взуття у білому чи молочному відтінках.



Модні сандалі на літню пору / Фото Pinterest

Toe-loop сандалі

Для тих, хто не хоче відставати від трендів, рекомендовано звернути увагу на Toe-loop сандалі, характерною особливістю яких є окрема петля для великого пальця. Вона може бути виготовлена у вигляді металевого кільця, відсилаючи до естетики прикрас для ніг.



Трендові сандалі на літню пору / Фото Pinterest

Сандалі з широкими перехресними ремінцями

Сандалі створені для комфорту й функціональності, тому так звані "бабусині" сандалі з широкими перехресними ремінцями цього літа знову у моді.



Модні сандалі на літню пору / Фото Pinterest

Плетені сандалі

Помітною тенденцією цього сезону є крафтова техніка, тому плетені акценти стали досить виразним елементом у взутті. Йдеться про шкіряне плетіння у стилі Bottega Veneta. Крім того, гарно виглядають моделі з джуту, рафії, в техніці кроше чи оздоблені косами.



Трендові сандалі на літню пору / Фото Pinterest

Перш ніж вирушати у подорож, варто оцінити маршрут і те, скільки часу ви проведете на ногах. Правильно підібране взуття допоможе уникнути натирань, втоми та дискомфорту, тож відпочинок залишить приємні враження. А якщо заплановані тривалі прогулянки та насичена екскурсійна програма, зручні сандалі стануть найкращим вибором.