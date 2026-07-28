Ось чому цвітіння гортензії зеленішає: більшість дачників і не підозрюють

Гортензії – це одні з улюблених літніх квітів садівників. Вони неймовірно пишні і мають розкішний вигляд як на клумбі біля дому, так і в саду. Але часом трапляється неприємність: квіти з молочних та білих стають зеленими.

Існує кілька причин, з яких квіти гортензій можуть несподівано почати блякнути, чи навіть зеленішати. І розібратися з ними потрібно обов'язково, адже це дасть розуміння, чи це просто природне явище, через яке не потрібно перейматися, чи все ж слід вжити певних заходів, пише Martha Stewart.

Чому гортензії починають зеленішати?

Вік

У більшості випадків позеленіння гортензії просто означає, що цвіт старішає, і набуває природного кольору чашолистків. Це цілком природний процес для більшості видів гортензії. Адже барвиста її частина – це насправді не пелюстки. Це скупчення чашолистків, видозмінених листочків, що, як і будь-які інші, містять хлорофіл.

І коли цвіт лише розпускається, добре видно синій, рожевий чи білий пігмент. Та в міру дозрівання квітки хлорофіл стає все виразним, і це призводить до появи зеленого відтінку.

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З віком цвітіння гортензії зеленішає / Фото Pexels

Сорт

Деякі гортензії цвітуть зеленим невипадково – і це просто у їхній природі, тож зробити з цим нічого не можна. Якщо з моменту розпускання гортензії цвітуть зеленим – з квіткою, скоріш за все, все гаразд.

Шкідники та хвороби

Попелиця та павутинні кліщі, а також деякі грибкові захворювання можуть позбавити гортензії яскравого кольору – і зрештою це призводить до передчасної появи зеленуватого відтінку.

Що робити, щоб гортензії не зеленішали?

Попри те, що з часом позеленіння суцвіть не уникнути, можна зробити дещо, аби це не траплялося передчасно. Передусім, пам'ятайте, що гортензії – це вологолюбні рослини, і тому під час цвітіння не можна забувати про постійний глибокий полив.

Окрім того, слід уважно слідкувати за наявністю хвороб та шкідників – це допоможе виявити їх на ранній стадії, поки вони не встигли завдати постійної шкоди рослині. Але також позеленіння рожевих чи блакитних гортензій часом виникає через те, що рослинам не вистачає певних мікроелементів. Для того, аби розв'язати цю проблему, можна підживити кущі залізом та магнієм.