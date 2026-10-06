Покладіть цю річ у миску з фруктами: усі плодові мушки миттєво зникнуть

Плодові мушки можуть з’явитися у великій кількості всього за кілька годин. Особливо їх багато восени, коли ми розміщуємо на кухні миску з фруктами. Щоб рій дрозофіл не кружляв на кухні, варто спробувати помічний лайфхак.

Виявляється, достатньо використати річ, яку ми викидаємо у смітник, пише Deccoria. Йдеться про винний корок.

Як винний корок діє на плодових мушок?

Господині радять поставити винний корок всередину миски чи розрізати його навпіл, розмістивши між фруктами. Секрет полягає у його пористій структурі, яка поглинає вологу.

А стиглі фрукти якраз виділяють значну частину вологи, через що псуються. Як тільки плодові мушки відчувають запах ферментованих яблук, груш чи бананів, одразу злітаються. Корок зменшить надлишок вологи, тож фрукти довше залишатимуться свіжими.

Свіжі фрукти не є такими привабливими для дрозофіл, як зіпсовані продукти. Для кращого результату потрібно лише змінювати час від часу винний корок, щоб висушити його. Після цього його знову можна ставити у миску.



Винний корок вбирає вологу / Фото Pexels

Як ще можна вивести плодових мушок?

Якщо багато дрозофіл завелося на кухні, тоді винний корок не зможе з ними впоратися. У такому разі краще застосувати інші помічні методи.

Оцет і засіб для миття посуду

У невелику миску потрібно налити яблучний оцет і додати кілька крапель засобу для миття посуду. Запах оцту привабить мух, проте рідина не дозволить вибратися. Таку пастку радять поставити біля миски з фруктами.

Пастка з фруктами

У банку потрібно кинути одну перестиглу сливку чи яблуко й накрити її харчовою плівкою. Далі слід зробити кілька маленьких отворів. Мухи позлітаються всередину на запах, але вибратися не зможуть.

Лаванда і м’ята

Інтенсивний запах цих рослин відлякує комах. Свіжі трави можна розмістити в горщиках на кухні чи скористатися ароматичною олією.

Однак найголовніше – позбутися саме того, що приваблює мух. Якщо у тарілці багато перестиглих фруктів, їх варто з’їсти або ж поставити у холодильник.