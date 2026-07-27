Насипте пів склянки в унітаз перед сном: вапняний наліт зникне набагато легше

В унітазі досить часто залишається на стінках вапняний наліт та коричневі відкладення, які важко прибрати звичайними засобами для миття. Однак є одна копійчана річ, яка чудово виводить осад.

Відкладення на дні унітазу з’являються через жорстку воду, пише Wprost Dom. У такій воді містяться сполуки магнію та кальцію, які утворюють шар вапняного нальоту.

З часом на таких відкладеннях накопичуються інші забруднення, через які унітаз сіріє, а очистити його стає не так вже й легко.

Чим очистити унітаз?

Чищення йоржиком не дасть ніякого результату, якщо не розчинити щільний наліт. Найкраще розщеплює наліт карбонату кальцію кислотний розчин.

Потрібно насипати 200 грамів лимонної кислоти в унітаз, але перед цим забрати значну кількість води щіткою чи ємністю. Це робиться для того, щоб кислота почала розщеплювати відкладення.



Лимонна кислота легко виводить вапняний наліт / Фото Pexels

Щоб розчин почав діяти, кислоту краще засипати з вечора на цілу ніч, а вранці достатньо лише потерти все щіткою й промити унітаз. Якщо відкладення сильні, таку обробку можна повторити.

Окрім лимонної кислоти, для очищення унітазу можуть знадобитися йоржики та освіжувачі. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Більшість людей вдаються до чищення внутрішньої частини унітазу, однак значна кількість бактерій та осаду накопичується під обідком. Саме тому раз на тиждень варто в цю зону наносити засіб для видалення накипу, залишивши на кілька хвилин.

Для кращого очищення варто цю ділянку обробляти щіткою для важкодоступних місць. Оцет також допомагає видалити вапняний наліт з унітазу, однак при товстому нашаруванні він не є ефективний. Оцет варто використовувати лише у випадку з невеликою кількістю осаду.

Який є лайфхак в догляді за туалетом?

Професійні прибиральниці використовують рідину для миття посуду в тримачі для щітки, щоб уникнути неприємного запаху та полегшити чищення унітазу.

Рідина для миття посуду допомагає розщеплювати відкладення кальцію і магнію, що виникають через жорстку воду, та ускладнює прилипання свіжого бруду до кераміки.