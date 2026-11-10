У мережі божеволіють від важких ковдр: чи справді вони краще впливають на сон

Українські господині здавна використовували для зимового сну важкі пухові ковдри, які називали перинами. Сьогодні інтерес до такого способу зігрівання та покращення сну зростає в усьому світі.

Особливої популярності набули ковдри з обтяженням, які допомагають боротися з безсонням і навіть зменшувати тривожність, пише AP.

Що таке важка ковдра та як вона впливає на організм?

Особливість таких виробів полягає у додатковій вазі, яку забезпечують скляні кульки чи гранули. Рівномірний тиск на тіло може мати заспокійливий ефект.

"Щільний дотик важкої ковдри може заспокоїти реакцію мозку "підсвідомої боротьби". Рівномірно розподілена вага говорить вашому тілу, що "ви перебуваєте в спокійній обстановці", – зазначив експерт із медицини сну в UCLA Health Ніл Валія.

За його словами, такий тиск також може стимулювати вироблення окситоцину, який називають гормоном кохання. Він виділяється під час обіймів і близького контакту між людьми та здатний зменшувати відчуття тривоги.

Позитивний вплив обтяжених ковдр на сон підтверджують і наукові дослідження. Шведські вчені з’ясували, що використання моделей вагою 6 – 8 кілограмів може покращувати якість нічного відпочинку та зменшувати денну сонливість.



Важка ковдра сприяє кращому сну / Фото Pexels

Під час 12-місячного експерименту покращення сну зафіксували у 92% учасників. Про зниження тривожності повідомили 63% опитаних, а 78% відзначили, що важка ковдра справляє на них заспокійливий ефект.

Як правильно вибрати важку ковдру і скільки вона коштує?

Фахівці радять дорослим обирати виріб, вага якого становить приблизно 10% від маси тіла. Наприклад, людині вагою 60 кілограмів підійде ковдра на 6 кілограмів.

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Проте важкі ковдри не можна застосовувати для немовлят і маленьких дітей, оскільки додатковий тиск може обмежувати їхні рухи і заважати диханню.

Обтяжені ковдри зі скляними кульками коштують приблизно 4 300 до 5 700 гривень, проте ці ціни є орієнтовними, оскільки все залежить від ваги, розміру та виробника. Доросла ковдра коштує від 4 тисяч, а вже двоспальна обійдеться на тисячу гривень дорожче.