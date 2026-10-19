Великі та маленькі кнопки для унітазу: як ними користуватися, щоб зменшити рахунки

Нерідко для очищення туалету достатньо меншої кількості води, бо якщо постійно натискати велику кнопку, то така звичка призведе до зайвих витрат. За день це може здаватися незначним, але за місяць набіжуть сотні літрів.

Однак тут важливо враховувати особливості конкретної моделі бачка, пише Deccoria. Наприклад, у системах подвійного змиву з об’ємом 3 та 6 літрів мала кнопка дає змогу заощадити 3 літри води за одне використання.

Якщо в сім’ї четверо людей і кожен натискатиме малу кнопку тричі на день замість великої, за місяць можна зменшити споживання води на 1080 літрів.

Які відмінності між маленькою та великою кнопками змиву?

Маленька кнопка активує менший змив, а велика – більший. Перший змив використовується для змивання сечі, а другий – для змивання твердих відходів та паперу. Більший обсяг води не завжди необхідний і призводить до більшого споживання та вищих рахунків за комунальні послуги.

Якщо правильно використовувати злив, можна заощадити чимало літрів за місяць. Для моделей, налаштованих на 3 та 6 літрів, кожна така зміна означає зменшення витрат води на 3 літри.

До прикладу, якщо одна людина натискає маленьку кнопку замість великої тричі на день, то за день заощадиться 9 літрів, а за 30 днів – 270 літрів. Якщо в оселі проживає четверо осіб, то цифра досягне 1080 літрів, а це понад кубічний метр води на місяць.



Маленька та велика кнопки мають різне призначення / Фото Pexels

Які є помилки під час використання прихованих чи окремо розташованих зливних бачків?

Перша поширена помилка – завжди обирати малу кнопку змиву, навіть коли її недостатньо. Два змиви по 3 літри витратять стільки ж, скільки один змив на 6 літрів. Якщо після цього доведеться натискати велику кнопку, загальна витрата сягне 9 літрів.

Використовувати менший об’єм води доцільно лише тоді, коли його вистачає для ефективного очищення унітазу.

Ще одна помилка – самостійно зменшувати об’єм води у бачку без урахування особливостей сантехніки. Налаштування мають відповідати вимогам конкретної моделі унітазу та зливного механізму. Не варто класти в бачок сторонні предмети для зменшення об’єму води, оскільки вони можуть заважати роботі клапанів.

Третя проблема – непомітне протікання. Після змивання та наповнення бачка вода не повинна постійно стікати в чашу унітазу. Якщо помітна тонка цівка води, чути безперервне шипіння чи бачок періодично наповнюється без використання туалету, це може свідчити про несправність зливного механізму.

Окремо варто перевірити, чи вільно повертається кнопка змиву у початкове положення. Якщо вона заїдає, натискається із зусиллям або обидві кнопки забезпечують однаковий об’єм води, варто оглянути механізм і його складові. У таких випадках зміна звичок не допоможе – потрібно усувати технічну несправність.