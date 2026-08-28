Троянди цвістимуть до листопада: що зробити з ними у вересні

Кущі троянд можуть цвісти аж до зими, але їм потрібне підживлення, легка обрізка, полив та ретельний огляд. Вересень ще не є кінцем сезону для цих квітів, тому садівникам слід приділити трояндам трішки уваги.

Виявляється, значна частина троянд ще здатна розпустити бруньки й продовжити цвітіння на кілька тижнів, пише Wprost Dom.

Видалення зів’ялих квітів, огляд листя й пагонів, а також помірний полив та удобрення допоможуть підтримувати кущі в хорошому стані.

Що робити з трояндами у вересні?

Видаліть зів’ялі квіти

У вересні троянди ще можуть продовжувати цвітіння, тому варто продовжити додавання добрив. Також обов’язково потрібно видаляти відцвілі квіти. Це сприятиме їхньому подальшому цвітінню.

Проте сильно обрізати їх не треба. Потрібно лише видалити зів’ялу квітоносну головку з невеликою частиною пагона. Зріз потрібно робити над здоровим листком, використовуючи гострий секатор.

На початку осені дачники застосовують санітарну обрізку. Потрібно видалити сухі та мертві пагони, зламані чи пошкоджені гілки, а також прорідити загущений центр куща.

Не варто занадто сильно обрізати троянди, бо це лише стимулюватиме рослину до появи нових пагонів, які не встигнуть сформуватися до зими.



У вересні трояндам потрібен спеціальний догляд / Фото Pexels

Додайте підживлення

Не усі троянди потрібно підживлювати. Якщо кущ добре цвіте й має рясне листя та велику кількість бутонів, тоді добриво буде зайвим. Для ослаблених кущів можна використовувати осіннє підживлення з калієм, фосфором та іншими поживними речовинами.

Перевірити листя на наявність хвороб

У вересні тепла та волога погода, тому листя потрібно регулярно оглядати, бо в цю пору росте ризик грибкових захворювань. Потрібно звертати увагу на чорні плями на листках, жовтуваті ураження та сірий наліт.

Хворі листки треба одразу видаляти, оскільки вони є джерелом інфекції. Якщо ж якась конкретна хвороба уразила рослини, тоді варто використовувати відповідний засіб.

Періодично поливати

Навіть восени троянди все ще потребують води. Якщо ґрунт буде помітно сухим, а опади не передбачатимуться, тоді трояндам варто дати доступ до води.

Зверніть увагу, що у вересні троянди підгортати й готувати до зими ще не варто, бо це лише може призвести до перегріву й надмірної вологості. Належний час для цього настає лише після середини жовтня.