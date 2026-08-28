Оказывается, значительная часть роз еще способна распустить почки и продлить цветение на несколько недель, пишет Wprost Dom.
Удаление увядших цветов, осмотр листьев и побегов, а также умеренный полив и удобрение помогут поддерживать кусты в хорошем состоянии.
Что делать с розами в сентябре?
Удалите отцветшие цветы
В сентябре розы еще могут продолжать цвести, поэтому стоит продолжить внесение удобрений. Также обязательно нужно удалять отцветшие цветы. Это будет способствовать их дальнейшему цветению.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Однако сильно обрезать их не нужно. Нужно лишь удалить увядшую цветоносную головку с небольшой частью побега. Срез нужно делать над здоровым листиком, используя острый секатор.
В начале осени дачники проводят санитарную обрезку. Нужно удалить сухие и мертвые побеги, сломанные или поврежденные ветки, а также проредить загущенный центр куста.
Не стоит слишком сильно обрезать розы, так как это лишь стимулирует растение к появлению новых побегов, которые не успеют сформироваться к зиме.
В сентябре розам нужен специальный уход / Фото Pexels
Добавьте подкормку
Не все розы нужно подкармливать. Если куст хорошо цветет, имеет густую листву и большое количество бутонов, то удобрение будет лишним. Для ослабленных кустов можно использовать осеннюю подкормку с калием, фосфором и другими питательными веществами.
Проверьте листья на наличие болезней
В сентябре стоит теплая и влажная погода, поэтому листья нужно регулярно осматривать, так как в это время возрастает риск грибковых заболеваний. Нужно обращать внимание на черные пятна на листьях, желтоватые поражения и серый налет.
Больные листья нужно сразу удалять, так как они являются источником инфекции. Если же какая-то конкретная болезнь поразила растения, тогда стоит использовать соответствующее средство.
Периодически поливать
Даже осенью розы по-прежнему нуждаются в воде. Если почва будет заметно сухой, а осадков не предвидится, тогда розам следует обеспечить доступ к воде.
Обратите внимание, что в сентябре розы окучивать и готовить к зиме пока не стоит, потому что это может привести к перегреву и избыточной влажности. Подходящее время для этого наступает только после середины октября.