Виявляється, значна частина троянд ще здатна розпустити бруньки й продовжити цвітіння на кілька тижнів, пише Wprost Dom.
Видалення зів’ялих квітів, огляд листя й пагонів, а також помірний полив та удобрення допоможуть підтримувати кущі в хорошому стані.
Що робити з трояндами у вересні?
Видаліть зів’ялі квіти
У вересні троянди ще можуть продовжувати цвітіння, тому варто продовжити додавання добрив. Також обов’язково потрібно видаляти відцвілі квіти. Це сприятиме їхньому подальшому цвітінню.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Проте сильно обрізати їх не треба. Потрібно лише видалити зів’ялу квітоносну головку з невеликою частиною пагона. Зріз потрібно робити над здоровим листком, використовуючи гострий секатор.
На початку осені дачники застосовують санітарну обрізку. Потрібно видалити сухі та мертві пагони, зламані чи пошкоджені гілки, а також прорідити загущений центр куща.
Не варто занадто сильно обрізати троянди, бо це лише стимулюватиме рослину до появи нових пагонів, які не встигнуть сформуватися до зими.
У вересні трояндам потрібен спеціальний догляд / Фото Pexels
Додайте підживлення
Не усі троянди потрібно підживлювати. Якщо кущ добре цвіте й має рясне листя та велику кількість бутонів, тоді добриво буде зайвим. Для ослаблених кущів можна використовувати осіннє підживлення з калієм, фосфором та іншими поживними речовинами.
Перевірити листя на наявність хвороб
У вересні тепла та волога погода, тому листя потрібно регулярно оглядати, бо в цю пору росте ризик грибкових захворювань. Потрібно звертати увагу на чорні плями на листках, жовтуваті ураження та сірий наліт.
Хворі листки треба одразу видаляти, оскільки вони є джерелом інфекції. Якщо ж якась конкретна хвороба уразила рослини, тоді варто використовувати відповідний засіб.
Періодично поливати
Навіть восени троянди все ще потребують води. Якщо ґрунт буде помітно сухим, а опади не передбачатимуться, тоді трояндам варто дати доступ до води.
Зверніть увагу, що у вересні троянди підгортати й готувати до зими ще не варто, бо це лише може призвести до перегріву й надмірної вологості. Належний час для цього настає лише після середини жовтня.