На що звернути увагу у виборі автомагнітоли: знають не всі

Вибір автомагнітоли ще кілька років тому був дуже простим, а функції приладу – досить обмеженими. Достатньо було перевірити, чи є в магнітоли Bluetooth і USB. Але в 2026 році ситуація вже зовсім інша.

Сучасна магнітола в машинах вже не відповідає лише за музику – це повноцінний мультимедійний центр. Вона потрібна і для навігації, і для телефонних дзвінків в машині, голосового керування, камер паркування і навіть інтеграції з телефоном, пише Car and Driver.

Як обрати магнітолу в машину у 2026 році?

Експерти радять спершу звертати увагу не на конкретні моделі, а на набір функцій, які потрібні саме вам. Розберемося, що ж важливо для сучасного водія.

Придбати автомагнітолу можна на Prom. Тут зручно переглядати кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців, тому тут кожен знайде щось під свій запит. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Підтримка Android Auto та Apple CarPlay

Це вже не "бонус" до магнітоли, а фактично обов'язкова функція – з нею можна використовувати навігацію, слухати музику, переглядати повідомлення прямо з екрана автівки. І більшість застосунків оптимізовані для безпечного використання під час руху.

Особливо водії цінують бездротове підключення – з ним не потрібно кожного разу, коли сідаєте в машину, підключати кабель: достатньо сісти в салон, і система сама синхронізується зі смартфоном.

Якісний IPS або QLED-екран

Розмір екрана – це вже далеко не головний критерій. Натомість слід звернути увагу на такі нюанси:

висока яскравість;

швидкий відгук сенсора;

антивідблискове покриття;

гарні кути огляду.



Якісний екран дуже важливий / Фото Pexels

Якщо заощадити на цьому, екран може стати нечитабельним у яскраву сонячну погоду, а кольори матимуть тьмяний вигляд.

Процесор та пам'ять

Якщо система працює погано, то навіть якісний і дорогий екран не зможе врятувати ситуацію. Магнітола має швидко запускатися, перемикати музику та добре працювати з навігацією.

Підтримка камер

Навіть якщо зараз у вас не встановлена камера заднього виду, краще обирати магнітолу, що підтримує її підключення. А чимало сучасних пристроїв працюють також з круговим оглядом, відеореєстратором, паркувальними системами та круговим оглядом.

Так ви зможете поступово модернізувати машину без потреби змінювати магнітолу.

Підтримка форматів високої якості

Якщо для прослуховування музики ви використовуєте не лише Spotify або YouTube Music, потрібно обов'язково перевірити, чи підтримує магнітола сучасні формати файлів:

FLAC;

WAV;

ALAC;

DSD.

Порівняно з файлами типу MP3 такі формати забезпечують набагато кращу деталізацію звучання.

Wi-Fi

Сучасні автомагнітоли вже багато в чому подібні до смартфонів, тож часто вони мають доступ до інтернету. Але Wi-Fi знадобиться і для кількох інших речей?

оновлення прошивки;

робота бездротового CarPay;

встановлення застосунків;

синхронізації сервісів.

На що в магнітолі краще не витрачати гроші?

Деякі функції магнітол, що колись були дуже важливими, зараз лише підвищують загальну вартість приладу. Тож якщо не хочете переплачувати за магнітолу, краще відмовитися від:

вбудованого DVD-приводу;

CD-плеєра.

Також перевірте, чи немає в магнітолі десятків непотрібних застосунків, якими ви, скоріш за все, ніколи не будете користуватися.