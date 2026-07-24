Таргани тікають від цього запаху: чим швидко вивести нашестя шкідників з оселі

Поява тарганів завжди неприємна, оскільки на їхнє виведення йде не мало часу. Єдиного способу, як позбутися шкідників немає, тому потрібно використовувати різні методи.

Для всіх людей таргани викликають шалену відразу, а контакт з ними досить огидний, пише Interia Kobieta. Поява шкідників в оселі досить проблематична, оскільки вони забруднюють дім екскрементами, а також руйнують та забруднюють запаси їжі в коморі.

Тарганів треба якнайшвидше позбавлятися з дому, оскільки вони можуть переносити різні хвороби, бактерії, віруси та паразити.

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Як вивести тарганів з оселі?

Ці шкідники є дуже стійкими до різних засобів, тому потрібно постійно їх чергувати між собою. Спочатку радимо скористатися одними із найдієвіших засобів.

Пастка з цукру та харчової соди. Потрібно змішати ці два інгредієнти в однаковій пропорції й розсипати у місцях, де теоретично можуть бути таргани.

Діатомова земля. Розсипати засіб варто теж у місцях скупчення тарганів, щоб швидко від них позбутися.

Пастка з солодких напоїв. У посудину треба налити солодку воду й підкласти пандус у вигляді паперу чи картону, щоб таргани змогли потрапити в нього й потонути в рідині.



Таргани є небезпечними шкідниками / Фото Pexels

Як вивести тарганів миттєво?

У тарганів досить гострий нюх, тож рекомендовано використати кілька запахів, які вони дуже не люблять.

Йдеться про ефірні олії (м’яту перцеву й евкаліптову), лаврове листя й спиртовий оцет. Достатньо лише розкласти лаврове листя й створити спрей на основі ефірних олій, щоб відлякати тарганів з помешкання.

Таргани дуже швидко розмножуються, тому діяти треба одразу й не зволікати жодного дня. Зверніть увагу ще й на те, що чавити тарганів не можна у жодному разі. Чавлення тарганів небезпечне, оскільки сприяє поширенню інфекцій і приваблює нових комах через виділення хімічних сигналів.