Як вибрати зарядну станцію для дому на випадок відключень світла: головні критерії покупки

Готуючись до відключень електроенергії українці вже зараз думають про способи забезпечення оселі резервним живленням. Одним із найпопулярніших рішень стали портативні зарядні станції, які дозволяють підтримувати роботу необхідної техніки та комфортніше переживати періоди без світла.

Такі пристрої здатні живити смартфони, ноутбуки, роутери, телевізори, холодильники та іншу побутову техніку, пише Visit Ukraine. Однак перед покупкою важливо зрозуміти, яка модель відповідатиме вашим потребам.

На що звернути увагу під час вибору?

Насамперед варто оцінити ємність і потужність зарядної станції. Саме від цих характеристик залежить, які прилади вона зможе живити та як довго працюватиме без підзарядки.

Для заряджання смартфонів, планшетів чи ноутбуків достатньо моделей ємністю 300 – 1000 Вт/год. Якщо ж потрібно забезпечити роботу холодильника, освітлення чи іншої побутової техніки, краще звернути увагу на станції ємністю 1500 – 2000 Вт/год.

Також варто перевірити кількість розеток і портів, можливість швидкого заряджання та підтримку сонячних панелей. Не менш важливий і тип акумулятора. Моделі з батареями LiFePO4 вирізняються тривалішим терміном порівняно зі звичайними літій-іонними.

Покупці на Prom часто замовляють зарядні станції. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити вигляд зарядної станції за фото. Якщо важливо перевірити покупку перед оплатою, можна скористатися Пром-оплатою: продавцю надійдуть кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Як використовувати зарядну станцію в квартирі?

Найпростіший варіант – підключати електроприлади до зарядної станції. У цьому випадку вона працює за принципом великого павербанка. Достатньо вставити вилку потрібного приладу в розетку на корпусі.

За потреби можна використовувати подовжувач, щоб одночасно підключити більше техніки, а для чутливих пристроїв у деяких випадках рекомендується застосовувати стабілізатор.

Інший спосіб – інтегрувати зарядну станцію в електрощиток квартири. Це складніше рішення, яке має виконати електрик. Після правильного підключення станція може забезпечувати резервне живлення квартири під час відключення електроенергії – автоматично або вручну.



Зарядна станція необхідна під час відключень світла / Фото Pinterest

Які популярні моделі можна обрати?

На українському ринку серед виробників добре себе зарекомендували EcoFlow, Bluetti, Anker та Zendure. Вони надійні, швидко заряджають та дають можливість підключення додаткових акумуляторів.

Серед найпопулярніших моделей:

EcoFlow Delta Max 2000 – підходить для великих квартир, здатна забезпечити живлення холодильника і телевізора.

Bluetti AC180P – універсальна модель для дому, яка добре справляється з живленням ноутбука, роутера та іншої техніки.

Anker SOLIX F2600 – потужна зарядна станція для холодильника, телевізора, гаджетів та інших побутових приладів.

Anker SOLIX F2600 – компактний варіант для невеликих квартир. Цю зарядну станцію можна брати під час поїздок чи подорожей.

Як визначити потрібну потужність?

Перед покупкою рекомендовано підрахувати, яку техніку ви плануєте підключати до зарядної станції.

Для орієнтиру:

Ноутбук споживає приблизно 100 Вт;

Роутер – близько 20 Вт;

Холодильник – до 400 Вт;

Телевізор – приблизно 250 – 300 Вт,

Оцінивши споживання приладів, буде легше зрозуміти, якої саме ємності потрібна станція. Для живлення енергоємної побутової техніки потрібно розглядати потужніші моделі, які зможуть покрити більше повсякденних потреб.