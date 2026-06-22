Інтернет збожеволів від цього трюку: чи справді жуйка відлякує кротів

Тунелі кротів можуть пошкодити коріння рослин й зіпсувати вигляд газонів, тому дачники одразу б’ють на сполох, коли бачать кротовиння на ділянці. В інтернеті набирає популярності метод з жуйкою, який відлякує кротів.

Кріт не є шкідливим для рослин, бо не їсть їх але через тунелі може зіпсувати доглянутий газон, пише Wprost Dom. Кроти харчуються дощовими черв’яками, личинками комах та іншими безхребетними.

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Вони навіть не їдять цибулини квітів, коріння чи овочі, але коли пошкоджують кореневу систему, то рослина починає в’янути. Коли коріння оголене, то ґрунт навколо нього швидше висихає.

Чи допомагає жувальна гумка відлякати кротів?

У кротів досить розвинений нюх, тому деякі садівники вставляють фруктову чи м’ятну жуйку в тунель, сповідаючись, що аромат змусить тварину тікати.

Ймовірно, коли кріт перебуває близько до жувальної гумки, то він справді почне тікати, однак запах тримається дуже трохи, тому сподіватись на вирішення проблеми таким чином не варто.



Кротів відлякують різкі запахи / Фото Pexels

Фахівці радять садити на ділянці справді працюючі рослини, які виділяють інтенсивні ефірні олії. Йдеться про:

часник;

лаванду;

м'яту перцеву;

чорнобривці;

базилік.

Саме вони здатні обмежити активність кротів у саду чи на подвір’ї.

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Та найнадійніше рішення проти шкідників – встановлення спеціальної сітки від кротів під газоном. Воно не бюджетне, проте захистить ділянку на багато років. А от що не треба робити – це затоплювати тунелі нафтопродуктами, хімікатами чи агресивними речовинами. Вони можуть зашкодити рослинам та зіпсувати родючість ґрунту.