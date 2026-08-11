Відключення світла: 5 важливих кроків, які варто зробити заздалегідь

Відключення світла може статися зненацька, тому для того, щоб не стресувати через зникнення електроенергії, можна до цього заздалегідь підготуватися.

Маркетолог Клемент Фенг працює у компанії, що виробляє генератори. Він розповів для Better Homes & Gardens, що зробити до та під час відключення електроенергії.

Що зробити до відключення світла?

Деякі перебої виникають раптово, але їх можна передбачити, до прикладу, за наближенням нагоди, якщо не йдеться про планові відключення. У такому разі варто підготуватися заздалегідь.

Зарядіть техніку

Подбайте про те, щоб телефон і ноутбук були заряджені. Також слід мати готові портативні зарядні пристрої.

Перевірте ліхтарики та батерейки

Не варто покладатися лише на світло у телефоні, оскільки воно швидко розряджає батарею. Краще заздалегідь перевірити ліхтарики та запас батарейок. Свічки краще не використовувати. Енергозберігаючі лампи все ж таки безпечніші.



Під час відключення світла варто мати ліхтарики / Фото Pexels

Подбайте про резервне живлення

Наближаючись до осінньо-зимового періоду, коли можливі відключення світла, краще вже зараз подбати про портативний чи автоматичний генератор.

Однак генератор потрібно запускати лише на вулиці, тому він підійде людям, які живуть у приватному будинку. Крім того, слід подбати про паливо, якщо пристрій працює на бензині.

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Заздалегідь визначте, куди можна поїхати

Якщо відключення триватимуть довго, можуть виникнути проблеми із заряджанням техніки, роботою з дому чи температурою у приміщенні. Тому заздалегідь подумайте над тим, де можна зарядити телефон чи ноутбук.

Зберігайте холод у холодильнику

Фахівці радять після відключення світла якомога рідше відкривати холодильник. У такому разі продукти довше залишатимуться холодними. Також корисно вдома мати запас продуктів тривалого зберігання, які можна приготувати без електрики.

А ще після відновлення електропостачання можливий стрибок напруги, який здатен пошкодити техніку та навіть спричинити перегрівання. Тому великі електроприлади та іншу техніку краще від’єднати.