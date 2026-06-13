Посадіть ці 5 рослин біля малини: урожай подвоїться вже цього року

Кущі малини – це ідеальне доповнення до саду. Чимало людей сприймають їх тільки як городину, та часто ці рослини можуть сягати двох метрів заввишки і слугувати бажаним затінком. Окрім того, рослини багаторічні та можуть давати урожай десятиліттями.

Якщо ви хочете, аби малина в саду мала не тільки декоративну функцію, але ще й стабільно тішила урожаєм, її можна підсилити. І для цього потрібно просто висадити поряд з кущами кілька конкретних рослин, пише Southern Living.

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Які рослини посадити біля малини?

Ехінацея

Запилювачі неймовірно важливі для того, аби забезпечити гарний урожай малини, а ехінацея приваблює і бджіл, і метеликів, і джмелів, і ос. Тому посадка її біля кущів стане просто розкішним рішенням для збільшення врожаю.

Додатковий бонус – це шар кольору, який рослини додають саду.

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Біла конюшина

Багато людей садять конюшину на стежках, аби створити приємний "трав'яний" покрив. Ви можете висадити конюшину у міжряддях між малиною, і вона там не тільки покращить загальний вигляд саду.

Річ у тім, що конюшина фіксує азот у ґрунті, який дуже важливий малині для росту. А квіти ще й приваблюють запилювачів.

Чорнобривці

Чорнобривці – це неймовірна рослина в саду, і недарма. Вони є надійним супутником практично для усієї городини: сильний запах квітів відлякує надокучливих шкідників, зокрема нематоді.

Деревій

Це – ідеальна рослина-компаньйон, що може не тільки відлякувати шкідників, але й взагалі не потребує догляду.

Дуже корисний деревій у боротьбі з помаранчевими та чорними жуками-арлекінами, що особливо часто атакують саме кущі малини.

Лаванда

Високі колоски лаванди приваблять до вашої малини усіх можливих запилювачів і таким чином однозначно збільшать врожай. Садити лаванду радять прямо біля малинника.