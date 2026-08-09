Як зрозуміти, що дерево пора вирубувати: важливі ознаки для дачників

Майже усі дачники вирощують на ділянці дерева – але вони, на жаль, не вічні. І для того, аби це дерево в один момент не впало на дах дому, або ж не пошкодило лінії електропередачі, потрібно зрозуміти, коли час його рубати.

Іноді хворе дерево просто неможливо врятувати – а іноді його життєвий цикл просто добігає кінця. Тож садівникам дуже важливо вміти оцінювати стан дерева, аби вчасно вжити відповідних заходів, пише Martha Stewart.

Як зрозуміти, що час рубати дерево?

Захворювання

Не кожне хворе дерево потрібно рубати, але деякі хвороби можуть суттєво послабити структурну цілісність дерева. Якщо на дереві видно серйозні дефекти, значне гниття, або ж незворотний занепад та пошкодження коренів, вирубування – це доцільний та найбезпечніший варіант.

Придбати саджанці плодових дерев можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Звертайте увагу на такі нюанси:

великі ділянки мертвих гілок;

швидке витончення крони;

передчасне опадання листя;

ріст грибка на стовбурі;

виразки;

значна втрата кори.

Пошкодження стовбура

Стовбур – це основна система опори дерева, тож коли на ньому з'являються значні дефекти, на них слід звернути пильну увагу. Вертикальні тріщини, розщеплення гілок, великі порожнини та ділянки, де стовбур, здається, розділяються, можуть свідчити про те, що дерево вже не таке міцне як колись.

Шкода від негоди

Пошкоджені негодою дерева мають оцінювати професіонали. Якщо дерево вже ламалося, скоріш за все, це повториться знову. Погана погода може завдати серйозних структурних пошкоджень дереву, що не завжди очевидні недосвідченому оку.

Але є й застереження: не усі дерева, що хиляться вбік, є небезпечними. Багато з них розвивають нахил природно, бо шукають більшої кількості сонячного світла.

Небезпечна близькість

Оцінювати потрібно не лише стан дерева, але й майно, яке може бути пошкоджене, якщо воно, або навіть якась його гілка, зламається і впаде. Якщо дерево надто близько до даху, дороги, тротуару чи комунікацій – варто оцінювати його особливо суворо.