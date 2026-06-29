7 рослин, які чудово ростуть у ванній: інтер'єр стане набагато кращим

Більшість з нас звикли тримати рослини у вітальні чи спальні, проте деякі з них чудово можуть рости у ванній кімнаті завдяки високій вологості, якої вони потребують.

Рослини здатні оживити ванну кімнату й додати їй затишку, пише Deccoria. Зелень чудово поєднується зі світлими й темними кольорами. А ще – вазони здатні візуально збільшити приміщення.

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Які рослини підходять для ванної кімнати?

Орхідеї

До прикладу, фаленопсис не є рослиною для ванної кімнати, проте висока вологість сприяє інтенсивному розвитку коріння, яке поглинає воду з навколишнього середовища.

Деякі квітникарі кажуть, що орхідеї вирощені у ванній кімнаті – найкрасивіші з великими бутонами пишних квітів.

Епіпренум золотистий

Рослина чудово росте в півтіні, а її плямисте листя може гарно звисати з високих полиць. Епіпренум ідеально підходить для ванної кімнати, оскільки добре переносить високу вологість.

Папороть

Ця рослина чудово росте в напівтіні, тому добре підходить для ванної кімнати. Потрібно лише трішки зволожувати ґрунт й підтримувати вологість листя.



Папороть можна розміщувати у ванній кімнаті / Фото Pexels

Маранта

Рослина любить високу вологість і непряме світло, а її декоративне листя з прожилками різних кольорів додає тропічного відтінку в інтер’єр. Тримати маранту потрібно подалі від прямого сонця й час від часу зволожувати ґрунт.

Спатифілум

Фахівці радять тримати рослину у півтіні – ванній кімнаті з непрямим сонячним світлом. Спатифілум любить рости у вологості, таким чином регулярно утворюючи білі квіти.

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Павутинник

Рослина чудово переносить півтінь, трохи сухий ґрунт та вологе повітря. Його сміливо можуть заводити ті, хто забуває про догляд за рослинами. Найкраще цю рослину розміщувати на високій полиці у ванній кімнаті.

Монстера делікатесна

Рослина не любить прямих сонячних променів, тому чудово росте біля затіненого вікна. При високій вологості монстера формує повітряне коріння, яке поглинає вологу з навколишнього середовища.

Попри високу вологість цих рослин, вони все одно потребують поливу, але рідше – лише тоді, коли верхній шар субстрату стане сухим. Крім того, горщики варто розмістити так, щоб вони були подалі від гарячої пари з душу.

Додатково варто періодично ванну кімнату провітрювати, залишаючи двері відчиненими після прийняття душу.