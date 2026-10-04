Одного може бути замало: чому на зиму варто мати два повербанки

Взимку перебої з електропостачанням можуть суттєво змінити звичайний розпорядок дня. Навіть якщо вдома є зарядна станція або інше резервне джерело живлення, повністю покладатися лише на нього не варто.

У разі тривалого відключення може знадобитися зарядити телефон поза домом – у транспорті, на роботі чи в укритті, пише 24 Канал. Саме тому на зиму варто підготувати щонайменше два повербанки ємністю 20 000 мА/год.

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Один повербанк – для дому

Перший пристрій краще завжди тримати зарядженим і зберігати вдома в одному доступному місці. Він стане резервом на випадок, якщо електроенергію вимкнуть на тривалий час, а зарядити телефон від розетки буде неможливо.

Важливо періодично перевіряти рівень заряду та за потреби підзаряджати повербанк, щоб під час аварійного відключення він не виявився розрядженим.



Взимку варто мати запас повербанків / Фото Pexels

Другий повербанк – для виходу з дому

Інший повербанк зручно використовувати для поїздок і виходів з дому. Наприклад, його можна взяти із собою в укриття, на роботу або в дорогу. Це особливо актуально під час тривалих відключень, коли смартфон потрібен для зв’язку, навігації, банківських застосунків та отримання важливих повідомлень.

Крім того, не варто чекати, поки повербанк повністю розрядиться. Якщо є можливість, його краще зарядити заздалегідь.

Таким чином, два повербанки дозволяють розділити запас енергії: один завжди залишається вдома, а другий можна брати з собою. Це стане простим способом підготуватися до зимових відключень і не залишитися без зв’язку у потрібний момент.