Платіжки за газ будуть меншими: яку температуру встановити на котлі взимку

Газове опалення – це поширений спосіб обігріву приватних будинків. Втім, взимку витрати на тепло можуть бути досить значними. Тому щоб не переплачувати за газ, але підтримувати комфортну температуру в оселі, важливо правильно налаштувати котел.

У приватних будинках часто використовують двофазні газові котли, пише Kb.pl. Вони виконують одразу дві функції: обігрівають приміщення та забезпечують нагрівання води.

Яка температура котла є найекономнішою?

Серед переваг такого обладнання – висока ефективність, порівняно невелике споживання газу та швидке нагрівання оселі. Крім того, власникам не потрібно заготовляти та зберігати дрова або витрачати час на обслуговування твердопаливного опалення.

У новому будинку з якісним зовнішнім утепленням потреба в тепловій потужності може становити лише 80 Вт на квадратний метр.

Температурні налаштування залежать від типу газового котла. Одним із найпопулярніших варіантів є конденсаційні моделі. Вони використовують тепло, яке утворюється під час конденсації водяної пари у відпрацьованих газах, завдяки чому працюють ефективніше.



Вдома буде тепло за правильно налаштованої температури / Фото Pexels

За рекомендаціями, оптимальна температура для газового котла становить близько 50 градусів Цельсія. Це допомагає підтримувати тепло в будинку та водночас контролювати витрати на опалення.

Та для тих, хто прагне ще більше заощадити, можливий варіант із нижчими показниками. За відповідних умов, налаштування на 30 – 40 градусів теж може бути ефективним. Такий режим підходить для осель із системою теплої підлоги, яку можна використовувати для додаткового обігріву.

Зверніть увагу, що під час роботи конденсаційного газового котла температура води в системі не повинна перевищувати 57 градусів Цельсія, оскільки нижчі показники сприяють ефективнішій роботі обладнання.