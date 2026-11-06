Забудьте про валик: пальто більше не буде збирати ворсинки, волосся та пух

Елегантне чорне пальто є справжньою позачасовою класикою в жіночому чи чоловічому гардеробі. Якщо воно виготовлене з якісних тканин, то зможе прослужити багато років. Найбільшою проблемою чорних пальт є шерсть та пух, які миттєво притягує тканина, але цього можна легко позбутися.

Чорне пальто ніколи не вийде з моди й пасує до будь-яких образів, пише Interia Kobieta. Однак довгі чи короткі пальта збирають на собі різні дрібні речі, псуючи свій зовнішній вигляд.

На темній тканині дуже чітко помітно волосся, нитку чи шерсть. Не завжди клейовий ролик здатен впоратися з осіданням сміття на чорній вовні.

Як запобігти осіданню волосся та шерсті на пальтах?

Замість звичайного ролика для видалення ворсу краще застосовувати методи, які зроблять матеріал менш схильним до утримання ворсу.

Саме правильний догляд за одягом та його зберігання допоможуть розв'язати проблему. Фахівці радять обприскувати його готовою антистатичною рідиною. В іншому разі можна зробити власний спрей, змішавши кілька крапель кондиціонера для волосся чи пом’якшувача для тканини з водою.



Пальто варто обприскувати антистатичною рідиною / Фото Pexels

Якщо ж пальто ви періодично віддаєте до хімчистки, тоді слід попросити спеціальний пом’якшувач для тканини з антистатичними властивостями. В особливо складних випадках можна скористатися відпарювачем. Пара розправляє волокна й зменшує статичну електрику, тож це ускладнює прилипання ворсу до тканини.

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Також замість того, щоб вішати пальто в шафі поруч з іншим верхнім одягом, його краще зберігати в спеціальному чохлі на блискавці, що пропускає повітря. Пальто не радять вішати поруч з одягом, що легко линяє. Йдеться про світлі вовняні светри, мохер чи пухнасті шарфи.